Вандалы «отменили» фестиваль «Старый Новый Рок»
10:25, 12 Июль 2019
Из пяти рекламных щитов выстоял только один.
Вандалы оставили на рекламных щитах фестиваля «Старый Новый Рок на «Волне» наклейки с надписью «отменен». Организаторы сообщили, что такие акции проводят с начала июня. Четыре из пяти рекламных конструкций разрушили совсем. «Фестиваль «Старый Новый Рок» на «Волне» и тест творческого кластера состоится, несмотря на все провокации с рекламными плакатами», — сообщили в пресс-службе фестиваля.
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Фото: пресс-служба фестиваля
«Старый Новый Рок» пройдет на базе отдыха «Волна» 26 и 27 июля. На фестивале выступят Noize MC, БИРТМАН, «кАчевники», Lumen, «Старый приятель», группа «ТОП» и Тося Чайкина. Вместе с известными артистами на сцену выйдут 30 молодых групп, которые отберет экспертный совет. Последний раз музыкальный фестиваль проходил в 2014 году. Теперь его возродили.
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