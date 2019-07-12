Вандалы «отменили» фестиваль «Старый Новый Рок»

Вандалы оставили на рекламных щитах фестиваля « Старый Новый Рок на « Волне» наклейки с надписью « отменен». Организаторы сообщили , что такие акции проводят с начала июня. Четыре из пяти рекламных конструкций разрушили совсем. « Фестиваль « Старый Новый Рок» на « Волне» и тест творческого кластера состоится , несмотря на все провокации с рекламными плакатами», — сообщили в пресс-службе фестиваля.