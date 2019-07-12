В Шарташском лесопарке сгорела «генеральская дача»

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На территории Шарташского лесопарка сгорела заброшеннаягенеральская дача» Минобороны РФ. Огонь вспыхнул в 13:30 по адресу Отдыха85. Через 45 минут его смогли потушитьсообщил директор лесопарка Артур Зиганшин. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.