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В Шарташском лесопарке сгорела «генеральская дача»

18:27, 12 Июль 2019
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Фото: pixabay
Посетителей парка просят не разводить огонь в жаркие выходные. 
На территории Шарташского лесопарка сгорела заброшенная «генеральская дача» Минобороны РФ. Огонь вспыхнул в 13:30 по адресу Отдыха, 85. Через 45 минут его смогли потушить, сообщил директор лесопарка Артур Зиганшин. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

В эти выходные в Екатеринбурге ожидается аномальная жара. Воздух прогреется до 36 градусов. Директор Шарташского лесопарка просит посетителей не разводить огонь на территории. ЕТВ также сообщал, что в Свердловской области в эти дни действует предупреждение метеорологов о смоге. Как пережить жару, читайте здесь.
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Фото: «За наш Шарташ» в Facebook

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, жара, огонь, пожар, Шарташский лесопарк, Екатеринбург
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