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Улицу Гражданскую в Екатеринбурге откроют к понедельнику

16:20, 12 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Это последнее перекрытие, связанное с ремонтом Макаровского моста.

Движение по улице Гражданской, которая примыкает к обновленному участку Макаровского моста, откроют в ночь с 14 на 15 июля. На участке заменили бортовой уамень, срезали старое дорожное покрытие и положили новое, а также обновили светофоры, сообщили в пресс-службе мэрии. С 1 июля в Екатеринбурге запустили движение по Макаровскому мосту. Для автомобилистов открыто две полосы в сторону вокзала и одна полоса в сторону улицы Бориса Ельцина. На участке действует скоростное ограничение в 40 километров в час.

В сентябре на Макаровском мосту должны открыть новые пешеходные дорожки и запустить движение трамваев (правда только в одну сторону). Когда начнут работы по второму этапу, пока неизвестно. Сейчас разрабатывают проектную документацию и ищут инвесторов. Сроки будут зависеть от бюджета на 2020 год. Новых перекрытий для автомобилистов на Макаровском мосту не планируют.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, перекрытие улиц, Макаровский мост, Гражданская, Екатеринбург
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