ФСБ и СК проводят обыски участников протестов в сквере у Драмтеатра
12:34, 12 Июль 2019
Силовики ищут организаторов массовых беспорядков и противников строительства храма Святой Екатерины.
В Екатеринбурге проводят обыски у участников протестов в сквере у Драмтеатра. По данным Znak.com следственный комитет и ФСБ ищет фигурантов возбужденного уголовного дела о массовых беспорядков. Обыски провели у активистов Максима Корчемкина и у Татьяны Маркиной. Есть информация о допросах возможных свидетелей.
«По месту прописки второй участницы правоохранители приходили с постановлением об обыске, однако стали ли они осматривать помещение — неизвестно», — сообщает «ОВД-Инфо». После появления силовиков в квартире, ее хозяйку вызвали на допрос по уголовному делу в качестве свидетеля.
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Горожане «за» и «против»
Протесты в сквере у Драмтеатра начались после того, как территорию будущей стройплощадки храма святой Екатерины огородили забором. К вечеру жители снесли ограждения и сбросили его в Исеть. Это привело к столкновениям с Росгвардией.
Были задержаны около сотни человек, которые получают штрафы до 20 тысяч рублей. ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей.
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