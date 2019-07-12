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ФСБ и СК проводят обыски участников протестов в сквере у Драмтеатра

12:34, 12 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Силовики ищут организаторов массовых беспорядков и противников строительства храма Святой Екатерины. 

В Екатеринбурге проводят обыски у участников протестов в сквере у Драмтеатра. По данным Znak.com следственный комитет и ФСБ ищет фигурантов возбужденного уголовного дела о массовых беспорядков. Обыски провели у активистов Максима Корчемкина и у Татьяны Маркиной. Есть информация о допросах возможных свидетелей.

«По месту прописки второй участницы правоохранители приходили с постановлением об обыске, однако стали ли они осматривать помещение — неизвестно», — сообщает «ОВД-Инфо». После появления силовиков в квартире, ее хозяйку вызвали на допрос по уголовному делу в качестве свидетеля.

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Протесты в сквере у Драмтеатра начались после того, как территорию будущей стройплощадки храма святой Екатерины огородили забором. К вечеру жители снесли ограждения и сбросили его в Исеть. Это привело к столкновениям с Росгвардией.

Были задержаны около сотни человек, которые получают штрафы до 20 тысяч рублей. ООО «Храм Святой Екатерины» оценил ущерб от повреждения забора, установленного в сквере у Драмтеатра, в 923 тысячи рублей.
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Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Скверная история, Екатеринбург, Следственный комитет , протесты, обыски, сквер у Драмтеатра, храм Святой Екатерины
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