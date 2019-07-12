ФСБ и СК проводят обыски участников протестов в сквере у Драмтеатра

В Екатеринбурге проводят обыски у участников протестов в сквере у Драмтеатра. По данным Znak.com следственный комитет и ФСБ ищет фигурантов возбужденного уголовного дела о массовых беспорядков. Обыски провели у активистов Максима Корчемкина и у Татьяны Маркиной. Есть информация о допросах возможных свидетелей.

«По месту прописки второй участницы правоохранители приходили с постановлением об обыске, однако стали ли они осматривать помещение — неизвестно», — сообщает «ОВД-Инфо». После появления силовиков в квартире, ее хозяйку вызвали на допрос по уголовному делу в качестве свидетеля.