На Свердловскую область надвигается 36-градусная жара
14:57, 12 Июль 2019
МЧС советует быть бдительными. Свердловские трассы закроют для большегрузов.
Свердловских водителей грузовых автомобилей предупредили о жаре, которая придет в регион днем 13 и 14 июля. Местами воздух прогреется до 36 градусов. Из-за этого тяжеловесный траснпорт сможет двигаться по федеральным трассам только ночью: с 22:00 до 10:00. Это нужно, чтобы не деформировать дорожное покрытие, сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.
Ограничения не распространятся на пассажирские и международные перевозки. Движение днем также продолжат перевозчики животных, пищевых продуктов, медикаментов, топлива, почтовых грузов. Также в обычном режиме работают сотрудники экстренных служб.
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МЧС рассылает жителям Свердловской области смс-сообщения: «По данным синоптиков ожидается сильная жара до 36 градусов, дожди, при грозах порывы ветра до 20 метров в секунду». Спасатели рекомендуют «быть бдительными».
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