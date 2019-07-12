На Свердловскую область надвигается 36-градусная жара

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, пищевых продуктов , медикаментов , топлива , почтовых грузов. Также в обычном режиме работают сотрудники экстренных служб.

Ограничения не распространятся на пассажирские и международные перевозки. Движение днем также продолжат перевозчики животныхпищевых продуктовмедикаментовтопливапочтовых грузов. Также в обычном режиме работают сотрудники экстренных служб.

Свердловских водителей грузовых автомобилей предупредили о жарекоторая придет в регион днем 13 и 14 июля. Местами воздух прогреется до 36 градусов. Из-за этого тяжеловесный траснпорт сможет двигаться по федеральным трассам только ночью: с 22:00 до 10:00. Это нужночтобы не деформировать дорожное покрытиесообщили в пресс-службе Уралуправтодора.