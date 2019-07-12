Приставы заставили свердловских энергетиков вернуть 192 миллиона

Свердловские судебные приставы взыскали 192 миллиона рублей с энергетической компании , которая задолжала их своему федерадльному партнеру. После обращения в суд , счета должника были заблокированы. Энергетикам пришлось найти поручителя и вернуть всю сумму , сообщили в пресс-службе регионального УФССП. После этого их счета снова открыли.





У должников могут арестовывать не только деньги , но и разнообразрное имущество.В апреле т урецкая организация « EVER Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret AS», работающая в Свердловской области , проигнорировала заказ нижнетагильского НПК на поставку и монтаж нового оборудования. Вся работа была оплачена , поэтому уральская корпорация обратилась в суд. Чтобы возместить ущерб , судебные приставы арестовали 90 медицинских приборов турецкой компании.



