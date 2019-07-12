Приставы заставили свердловских энергетиков вернуть 192 миллиона
15:29, 12 Июль 2019
Счета должника пришлось арестовать.
Свердловские судебные приставы взыскали 192 миллиона рублей с энергетической компании, которая задолжала их своему федерадльному партнеру. После обращения в суд, счета должника были заблокированы. Энергетикам пришлось найти поручителя и вернуть всю сумму, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. После этого их счета снова открыли.
У должников могут арестовывать не только деньги, но и разнообразрное имущество.В апреле турецкая организация «EVER Endustri Insaat Sanayi ve Ticaret AS», работающая в Свердловской области, проигнорировала заказ нижнетагильского НПК на поставку и монтаж нового оборудования. Вся работа была оплачена, поэтому уральская корпорация обратилась в суд.Чтобы возместить ущерб, судебные приставы арестовали 90 медицинских приборов турецкой компании.
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