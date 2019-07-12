Пострадавший в пожаре на Вайнера кот Гендальф вернулся домой

Кота Гендальфа (или Гешу), пострадавшего в пожаре неделю назад, 11 июля выписали из ветлечебницы. После возгорания в доме на Вайнера, 9а, в приют для травмированных животных поступили кот и пес — йоркширский терьер Вита. Их хозяева лишились всего имущества и документов, поэтому ветлечебница объявила сбор средств на лечение питомцев.

«Горячий дым приводит к ожогу верхних дыхательных путей. Это вызывает отек, а токсичные вещества, выделяемые при горении, представляющие для жизни не меньшую опасность, чем угарный газ», — поставили диагноз в ветлечебнице.