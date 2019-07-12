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Пострадавший в пожаре на Вайнера кот Гендальф вернулся домой

14:25, 12 Июль 2019
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В приюте «Клякса» животному помогли справиться с ожогом верхних дыхательных путей и отравлением.

Кота Гендальфа (или Гешу), пострадавшего в пожаре неделю назад, 11 июля выписали из ветлечебницы. После возгорания в доме на Вайнера, 9а, в приют для травмированных животных поступили кот и пес — йоркширский терьер Вита. Их хозяева лишились всего имущества и документов, поэтому ветлечебница объявила сбор средств на лечение питомцев.

«Горячий дым приводит к ожогу верхних дыхательных путей. Это вызывает отек, а токсичные вещества, выделяемые при горении, представляющие для жизни не меньшую опасность, чем угарный газ», — поставили диагноз в ветлечебнице.

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Животных из горящего дома спасли сотрудники МЧС, а один из них даже сделал искусственное дыхание коту. Вета справилась с последствиями пожара довольно быстро. У Геши анализы показали токсическое отравление. «Так же пострадала печень», — отметили врачи. Во время лечения питомцев в приюте навещали хозяева. Йоркширского терьера забрали домой через пару дней. А Гендальфа-Гешу выписали через неделю.

Так чувствовал себя Гендальф после пожара:

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Фото и видео: приют для травмированных животных «Клякса»
Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, приют для животных, животные, МЧС, спасатели, Екатеринбург, Вайнера, пожар
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