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Поэтесса Аксенова завидует семье Сыропятовых, пьющей чай с Путиным

20:29, 12 Июль 2019
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Фото: kremlin.ru
Стихотворение посвящено сказочной жизни родителей и девяти детей, удостоившихся внимания президента и РМК.

В день визита в Екатеринбург президент Путин встретился с многодетной семьей Сыропятовых. Знакомство с главой государства произошло несколько месяцев назад. Родителей, представленных к ордену «Родительская слава», учрежденному президентом, пригласили в Москву.

В столицу родители взяли всех детей — восьмерых дочек и одного сыночка: маленькому Вове было семь месяцев и для него в Кремле оборудовали пеленальную комнату. Во время первого в истории семьи чаепития с президентом РФ, Лилия и Максим обратились к Путину с просьбой: «Мечта — жить в Екатеринбурге. Девчонки у нас подрастают, хочется дать им высшее образование. И иметь, конечно, большой дом». Глава государства поручил местной власти выбрать для многодетной семьи дом в Екатеринбурге.

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Встреча с семьей Сыропятовых в Екатеринбурге

Видео: kremlin.ru

«Буквально в течение пяти минут они все решили», — вспоминает Лилия Сыропятова. Правда, дом для семьи из 11 человек в Екатеринбурге не нашли, зато подходящий коттедж обнаружился на окраине Верхней Пышмы: три этажа, подвал, баня на газу, небольшой участок. ﻿﻿»Дом стоит 14 миллионов. «Русская медная компания» просто дала нам эти деньги, и мы с мужем все оплатили», — рассказала Лилия.

10 июля президент Путин прибыл в Екатеринбург на саммит GMIS. И нашел в плотном графике несколько минут, чтобы вновь выпить чаю с многодетной семьей. Накормил кексом подросшего тезку, узнал, как дела, пообещал помочь с ремонтом и отбыл в Москву. А журналисты агентства ЕАН после этого навестили семейство Сыропятовых.

Поэтесса и редактор ЕТВ Александра Аксенова, впечатлившись сказочной судьбой многодетных родителей, задумалась: «Хочу, как Сыропятовы / Родить сорокопятого, / Чтоб дом у губернатора / Нашелся в пять минут». Кроме рождения множества детей Александра готова отказаться от путешествий: «Не нужно мне ни Мексики, / Ни в Турции жрать персики, / Хочу чтоб Путин кексиком / Кормил детишек с рук».

Смотрите полную версию оды-посвящения многодетной семье в исполнении автора — Александры Аксеновой.

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Сказочная жизнь многодетной семьи

Видео: ЕТВ

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Екатеринбург, многодетная семья, семья Сыропятовых, семья, президент РФ, Александра Аксенова, Владимир Путин
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