Поэтесса Аксенова завидует семье Сыропятовых, пьющей чай с Путиным

«Буквально в течение пяти минут они все решили», — вспоминает Лилия Сыропятова. Правда, дом для семьи из 11 человек в Екатеринбурге не нашли, зато подходящий коттедж обнаружился на окраине Верхней Пышмы: три этажа, подвал, баня на газу, небольшой участок. ﻿﻿»Дом стоит 14 миллионов. «Русская медная компания» просто дала нам эти деньги, и мы с мужем все оплатили», — рассказала Лилия.

10 июля президент Путин прибыл в Екатеринбург на саммит GMIS. И нашел в плотном графике несколько минут, чтобы вновь выпить чаю с многодетной семьей. Накормил кексом подросшего тезку, узнал, как дела, пообещал помочь с ремонтом и отбыл в Москву. А журналисты агентства ЕАН после этого навестили семейство Сыропятовых.

Поэтесса и редактор ЕТВ Александра Аксенова, впечатлившись сказочной судьбой многодетных родителей, задумалась: «Хочу, как Сыропятовы / Родить сорокопятого, / Чтоб дом у губернатора / Нашелся в пять минут». Кроме рождения множества детей Александра готова отказаться от путешествий: «Не нужно мне ни Мексики, / Ни в Турции жрать персики, / Хочу чтоб Путин кексиком / Кормил детишек с рук».

Смотрите полную версию оды-посвящения многодетной семье в исполнении автора — Александры Аксеновой.