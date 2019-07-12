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Пассажир из Таджикистана остался без кураги в Екатеринбурге

11:33, 12 Июль 2019
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Фото: pixabay
Мужчина вез продукты без документов.

В багаже пассажира, прилетевшего из Душанбе в Екатеринбург, нашли 3,7 килограмма сушеных абрикосов. Продукты не прошли фитосанитарный контроль, поэтому их изъяли на пункте пропуска через границу в Кольцово, сообщили в пресс-службе регионального россельхознадзора. Мужчине придется заплатить штраф до 500 рублей за нарушение ввоза. Его абрикосы уничтожили.

В июне пассажиры из Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана остались без 173 килограммов продуктов. Пришлось уничтожить орехи, изюм, курагу и сведие фрукты, потому что на них не было маркировки и сопроводительных документов.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург
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