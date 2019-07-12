«Надо расставаться»: Гулягин отчитал свердловских мэров за капремонт
14:10, 12 Июль 2019
Предостережения получили четыре руководителя города.
Замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин отчитал свердловских чиновников за нарушения при расселении из аварийного жилья и капитальном ремонте домов. Он призвал жесче действовать с подрядчиками, которые получили деньги, но так и не выполнили работу.
«Подрядчики работают не Христа ради. они работают за очень хорошие деньги. Если подрядчик не устривает, вы с ним расставайтесь. Почему-то не входит правило и моду исполнять закон с точки зрения взыскния пени и штрафов. Мы им деньги платим за выполненные работы», — заявил Юрий Гулягин.
Также замгенпрокурора призвал не тормозить расселение из аварийных домов, требуя излишние справки с их жителей. По его словам, всю необходимую информацию можно запросить напрямую у организаций. «Запросите, получите и дайте людям жилье. Не создавайте проблем. Научите подчиненных работать так, как написано в законе». Еще одна проблема в том, что предоставляемое жилье может не соответствовать требованиям, например, когда инвалида переселяют на верхний этаж. Гулягин поросил следить за тем, что получают жители.
Во время заседания предостережения получили четыре свердловских мэра и гендиректор фонда содействия капремонту.
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