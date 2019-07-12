«Надо расставаться»: Гулягин отчитал свердловских мэров за капремонт

Замгенпрокурора РФ Юрий Гулягин отчитал свердловских чиновников за нарушения при расселении из аварийного жилья и капитальном ремонте домов. Он призвал жесче действовать с подрядчиками , которые получили деньги , но так и не выполнили работу.





« Подрядчики работают не Христа ради. они работают за очень хорошие деньги. Если подрядчик не устривает , вы с ним расставайтесь. Почему-то не входит правило и моду исполнять закон с точки зрения взыскния пени и штрафов. Мы им деньги платим за выполненные работы», — заявил Юрий Гулягин.







Также замгенпрокурора призвал не тормозить расселение из аварийных домов , требуя излишние справки с их жителей. По его словам , всю необходимую информацию можно запросить напрямую у организаций. « Запросите , получите и дайте людям жилье. Не создавайте проблем. Научите подчиненных работать так , как написано в законе». Еще одна проблема в том , что предоставляемое жилье может не соответствовать требованиям , например , когда инвалида переселяют на верхний этаж. Гулягин поросил следить за тем , что получают жители.





Во время заседания предостережения получили четыре свердловских мэра и гендиректор фонда содействия капремонту.