На Царские дни в Екатеринбург привезли иконы из Украины и Греции

В Екатеринубрге открылась международная православная выставка «От покаяния к воскресению России». Это мероприятие стало первым в рамках фестиваля Царские дни, посвященного гибели последнего российского императора Николая II и его семьи. «Подвиг наших предков, которые сохранили свою веру и сегодня вымаливают перед Богом мирную жизнь на нашей земле, собирает нас всех вместе», — сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

На выставке в ДИВСе представлены иконы из православных храмов России, Украины, Белоруссии, Греции, Палестины, Грузии и Сербии, сообщили в департаменте информполитики региона. Также участники могут найти на выставке сувениры и книги из монастырей. Главное меропритие Царских дней пройдет в Екатеринбурге 16 июля. В 9:00 в Храме на Крови начнется божественная литургия. В 13:00 начнентся крестный ход по екатеринбургскому пути скорби: от станции «Шарташ» до Храма на Крови. Ночное богослужение начнется в 23:30. После этого в 2:30 верующие отправятся на Ганину Яму.