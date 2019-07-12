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На Царские дни в Екатеринбург привезли иконы из Украины и Греции

18:55, 12 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Фестиваль начался с православной выставки.

В Екатеринубрге открылась международная православная выставка «От покаяния к воскресению России». Это мероприятие стало первым в рамках фестиваля Царские дни, посвященного гибели последнего российского императора Николая II и его семьи. «Подвиг наших предков, которые сохранили свою веру и сегодня вымаливают перед Богом мирную жизнь на нашей земле, собирает нас всех вместе», — сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

На выставке в ДИВСе представлены иконы из православных храмов России, Украины, Белоруссии, Греции, Палестины, Грузии и Сербии, сообщили в департаменте информполитики региона. Также участники могут найти на выставке сувениры и книги из монастырей. Главное меропритие Царских дней пройдет в Екатеринбурге 16 июля. В 9:00 в Храме на Крови начнется божественная литургия. В 13:00 начнентся крестный ход по екатеринбургскому пути скорби: от станции «Шарташ» до Храма на Крови. Ночное богослужение начнется в 23:30. После этого в 2:30 верующие отправятся на Ганину Яму.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Царские дни, царская семья, иконы
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