Избирком отказал в референдуме о статусе земли в сквере у Драмтеатра

Избирком Екатеринбурга отказал в проведении референдума о статусе земельного участка в сквере на Октябрьской площади, где планировали построить храм святой Екатерины. В феврале 2019 года депутаты гордумы перевели участок в земли религиозного назначения. За 3,4 миллиона рублей его арендовал «Фонд Святой Екатерины». После протестов в сквере екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма на этом участке. Его официально исключили из списка для голосования в предстоящем опросе.

Инициативная группа из 12 человек подала заявку на референдум о возврещении сквера в территорию общего пользования, но избирком отказал им в регистрации из-за ошибок в документах. «Комитет в защиту сквера» также пытался провести референдум по вопросу строительства храма на Октябрьской площади. Тогда вопрос тоже не вынесли на гордуму.