Философы обсудят возвращение святой Екатерины в Екатеринбург
13:31, 12 Июль 2019
Во время дискуссии решат как рассказать жителям о покровительнице города.
В Екатеринбурге историко-философский клуб проведет дискуссию на тему «Святая Екатерина — возвращение смыслов. Новый образ города». Участники соберутся в конференц-зале ДИВСа сегодня, 12 июля, в 14:00. Они планируют обсудить образ святой Екатерины, которая считается покровительницей города. «Какие символы, в каких форматах должны появиться в городе, чтобы и жители, и гости города, посещая Екатеринбург, ощущали, что находятся в городе святой Екатерины», — говорится в анонсе мероприятия.
Инициатором мероприятия стали онганизации Всемирный Русский Народный Собор и общество «Двуглавый орел». Участников дискуссии просят зарегистрироваться по номеру 89226021485 у Иннокентия Николаевича. Сегодня в Екатеринбурге также вернулись к опросу, который должен определить новое место строительства храма святой Екатерины. Он должен пройти во второй половине сентября. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что мнения будут собирать на пяти городских площадках. Площадку в сквере у Драмтеатра больше не рассматривают.
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