Философы обсудят возвращение святой Екатерины в Екатеринбург

В Екатеринбурге историко-философский клуб проведет дискуссию на тему « Святая Екатерина — возвращение смыслов. Новый образ города». Участники соберутся в конференц-зале ДИВСа сегодня , 12 июля , в 14:00. Они планируют обсудить образ святой Екатерины , которая считается покровительницей города. « Какие символы , в каких форматах должны появиться в городе , чтобы и жители , и гости города , посещая Екатеринбург , ощущали , что находятся в городе святой Екатерины», — говорится в анонсе мероприятия.





Инициатором мероприятия стали онганизации Всемирный Русский Народный Собор и общество « Двуглавый орел». Участников дискуссии просят зарегистрироваться по номеру 89226021485 у Иннокентия Николаевича. Сегодня в Екатеринбурге также вернулись к опросу , который должен определить новое место строительства храма святой Екатерины. Он должен пройти во второй половине сентября. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил , что мнения будут собирать на пяти городских площадках. Площадку в сквере у Драмтеатра больше не рассматривают.