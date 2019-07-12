Евгений Ройзман вместе с детьми прорекламировал магазин одежды
Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман засветился в рекламе линейки детской одежды. В профиле магазина BY Streetwear в Instagram появилась милая фотография Ройзмана с двумя детьми. На ней одетые в модные комбинезоны мальчик и девочка сидят на руках экс-мэра и целуют его.
Под снимком написано: «Доброты пост) Как оказалось, на детях наши комбинезоны смотрятся еще лучше, чем на взрослых!) Спасибо @evgeniyroizman за доверие и за лучезарное, доброе фото J это очень приятно!»
Напомним, Евгений Ройзман ушел в отставку в мае 2018 года. По словам экс-мэра, он не захотел участвовать в обмане жителей, связанном с отменой прямых выборов главы Екатеринбурга. Сейчас Ройзман много времени посвящает Музею Невьянской иконы на Энгельса, 15 и спорту. Он готовится к триатлону Ironman. В начале июня Евгений Вадимович одолел половинку железной дистанции в Сочи.
В начале 2019 года ЕТВ общался с экс-мэром на тему его отставки и планов на будущее. Интервью читайте здесь.