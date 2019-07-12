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Евгений Ройзман вместе с детьми прорекламировал магазин одежды

08:38, 12 Июль 2019
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Фото: Андрей Головин / Facebook Евгения Ройзмана
Экс-мэр Екатеринбурга сделал милую фотографию с двумя ребятами, одетыми в модные комбинезоны.

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман засветился в рекламе линейки детской одежды. В профиле магазина BY Streetwear в Instagram появилась милая фотография Ройзмана с двумя детьми. На ней одетые в модные комбинезоны мальчик и девочка сидят на руках экс-мэра и целуют его.

Под снимком написано: «Доброты пост) Как оказалось, на детях наши комбинезоны смотрятся еще лучше, чем на взрослых!) Спасибо @evgeniyroizman за доверие и за лучезарное, доброе фото J это очень приятно!»

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Доброты пост) 😊 Как оказалось, на детях наши комбинезоны смотрятся еще лучше, чем на взрослых!) ⠀ Спасибо @evgeniyroizman за доверие и за лучезарное, доброе фото:) это очень приятно! ✨Кстати, сейчас у нас действуют скидки на все комбинезоны - 50% ⠀ Успевайте порадовать себя и своих близких. Заказать можно на нашем сайте по ссылке в шапке профиля, или приобрести в магазинах: ТРЦ Гринвич, ТРЦ Радуга Парк.

Публикация от •BY• Одежда в стиле streetwear (@by.streetwear)

Напомним, Евгений Ройзман ушел в отставку в мае 2018 года. По словам экс-мэра, он не захотел участвовать в обмане жителей, связанном с отменой прямых выборов главы Екатеринбурга. Сейчас Ройзман много времени посвящает Музею Невьянской иконы на Энгельса, 15 и спорту. Он готовится к триатлону Ironman. В начале июня Евгений Вадимович одолел половинку железной дистанции в Сочи.

В начале 2019 года ЕТВ общался с экс-мэром на тему его отставки и планов на будущее. Интервью читайте здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, мэр, дети, одежда, реклама, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Ройзман
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