Евгений Ройзман вместе с детьми прорекламировал магазин одежды

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман засветился в рекламе линейки детской одежды. В профиле магазина BY Streetwear в Instagram появилась милая фотография Ройзмана с двумя детьми. На ней одетые в модные комбинезоны мальчик и девочка сидят на руках экс-мэра и целуют его.

Под снимком написано: «Доброты пост) Как оказалось, на детях наши комбинезоны смотрятся еще лучше, чем на взрослых!) Спасибо @evgeniyroizman за доверие и за лучезарное, доброе фото J это очень приятно!»