Екатеринбурженка со второго раза отсудила у турфирмы деньги за отпуск
13:10, 12 Июль 2019
Девушка собиралась вместе с мужем во Вьетнам, а в результате полгода провела в судах.
Прошлой осенью, в сентябре 2018 года, екатеринбурженка купила в турфирме путевку во Вьетнам на двоих за 102 тысячи рублей — в отпуск она планировала поехать с мужем. Туроператором значился «Пегас Туристик». Супруги начали подозревать неладное, когда в ноябре они попросили документы, подтверждающие бронь.
Выяснилось, что тур не состоится — якобы турфирма поменяла оператора на «РоссТур», у которого отозвали лицензию в октябре 2018 года. Никаких подтверждающих документов девушке не предоставили и деньги не вернули, рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского облсуда. Пострадавшая вместе с супругом обратилась в суд, требуя вернуть стоимость путевки и компенсировать моральный вред — по 50 тысяч рублей каждому.
Ленинский районный суд внезапно удовлетворил иск только частично, постановив, что турфирма должна вернуть клиентке 1640 рублей агентского сбора, 1640 рублей морального вреда самой девушке и 100 рублей ее мужу.
Супруги подали апелляцию, и уже областной суд встал на их сторону. Выяснилось, что турфирма не переводила деньги ни одному туроператору — ни «Пегас Туристик», ни «РоссТур». Соответственно, отвечать перед клиенткой нужно было именно ей. Свердловский областной суд постановил выплатить пострадавшей стоимость путевки (102 тысячи рублей), компенсацию морального вреда ей и супругу (по тысяче рублей), а также штраф в пользу девушки (52 тысячи рублей).
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