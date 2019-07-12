Екатеринбурженка со второго раза отсудила у турфирмы деньги за отпуск

,

,

«

,

,





Выяснилось , что тур не состоится — якобы турфирма поменяла оператора на « РоссТур», у которого отозвали лицензию в октябре 2018 года. Никаких подтверждающих документов девушке не предоставили и деньги не вернули , рассказали ЕТВ в пресс-службе Свердловского облсуда. Пострадавшая вместе с супругом обратилась в суд , требуя вернуть стоимость путевки и компенсировать моральный вред — по 50 тысяч рублей каждому.





Ленинский районный суд внезапно удовлетворил иск только частично , постановив , что турфирма должна вернуть клиентке 1640 рублей агентского сбора , 1640 рублей морального вреда самой девушке и 100 рублей ее мужу.





Супруги подали апелляцию , и уже областной суд встал на их сторону. Выяснилось , что турфирма не переводила деньги ни одному туроператору — ни « Пегас Туристик», ни « РоссТур». Соответственно , отвечать перед клиенткой нужно было именно ей. Свердловский областной суд постановил выплатить пострадавшей стоимость путевки ( 102 тысячи рублей), компенсацию морального вреда ей и супругу ( по тысяче рублей), а также штраф в пользу девушки ( 52 тысячи рублей).









Прошлой осеньюв сентябре 2018 годаекатеринбурженка купила в турфирме путевку во Вьетнам на двоих за 102 тысячи рублей — в отпуск она планировала поехать с мужем. Туроператором значилсяПегас Туристик». Супруги начали подозревать неладноекогда в ноябре они попросили документыподтверждающие бронь.