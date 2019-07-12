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Екатеринбурженка под видом экс-чиновницы обокрала малоимущих

08:55, 12 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Жалобы от горожан администрация направила в прокуратуру.

Мэрия Екатеринбурга подала в прокуратуру, следственный комитет и полицию обращения от горожан, которых обманула некая Анна Соколова. Женщина два года предлагала малоимущим и многодетным семьям ускорить их постановку в очередь на квартиру и брала за это деньги.

Мошенница представлялась бывшим работником мэрии и разыгрывала спектакль. В частности, екатеринбурженка приводила пострадавших от обмана к кабинетам комитета по жилищной политике, называла фамилии чиновников, которые с ней в доле, но общаться напрямую с ними запрещала. Якобы они верили только ей.

Чтобы заплатить мошеннице, малоимущие и многодетные семьи влезали в кредиты, подписывали фиктивные бумаги и слушали несуществующие факты. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе администрации Екатеринбурга, пока обманутые горожане подали в мэрию пять обращений. Эти обращения чиновники направили в правоохранительные органы и ведомства с просьбой проверить информацию и принять необходимые меры.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , мошенники, обман, деньги, квартира, Чиновница, Администрация Екатеринбурга
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