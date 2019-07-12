Екатеринбуржцы отдали миллион рублей таможенникам в 2019 году

,





Алкоголь любому совершеннолетнему пассажиру можно перевозить в строго ограниченном количестве — три литра беспошлинно , еще два с доплатой по десять евро за каждый , рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.





Чтобы заполнить декларацию , нужно пройти по красному коридору и обратиться к сотрудникам таможни. Они помогут правильно оформить документы.

В 2019 году пассажиры Кольцово заплатили уже 1,25 миллиона рублей таможенных пошлин. Неизменными лидерами по сборам становятся одежда и алкоголь. Если человек везет больше 50 килограммов вещей для личного пользованиято за каждый последующий нужно доплачивать четыре евро.