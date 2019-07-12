Екатеринбуржцы отдали миллион рублей таможенникам в 2019 году
09:52, 12 Июль 2019
Чаще всего пассажиры Кольцово платят за лишние килограммы одежды и литры алкоголя.
В 2019 году пассажиры Кольцово заплатили уже 1,25 миллиона рублей таможенных пошлин. Неизменными лидерами по сборам становятся одежда и алкоголь. Если человек везет больше 50 килограммов вещей для личного пользования, то за каждый последующий нужно доплачивать четыре евро.
Алкоголь любому совершеннолетнему пассажиру можно перевозить в строго ограниченном количестве — три литра беспошлинно, еще два с доплатой по десять евро за каждый, рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Чтобы заполнить декларацию, нужно пройти по красному коридору и обратиться к сотрудникам таможни. Они помогут правильно оформить документы.
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