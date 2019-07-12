«Это временно»: пути на Шарташ загородили бетонными блоками 

В Шарташском лесопарке продолжают закрывать для автомобилистов дороги, ведущие к озеру. На этот раз на всех въездах поставили бетонные блоки. «Конечно это временный способ, он не эстетичен, но мы прежде всего стремимся в сложившейся ситуации обезопасить Шарташский лесной парк от автомобилей, которые бессовестно заезжают в лесопарковую зону», — рассказал директор парка Артур Зиганшин в Facebook.

Все проезды обещают перекрыть уже к концу июля. Бетонные блоки и шлакбаумы будут стоять до тех пор, пока не завершится благоустройство парка. Сейчас там прокладывают первый этап вело-пешеходного маршрута. В 2021 году там должны появиться парковки.