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«Это временно»: пути на Шарташ загородили бетонными блоками 

14:38, 12 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Директор лесопарка Артур Зиганшин  заявил, что перекрытия останутся до завершения благоустройства. 

В Шарташском лесопарке продолжают закрывать для автомобилистов дороги, ведущие к озеру. На этот раз на всех въездах поставили бетонные блоки. «Конечно это временный способ, он не эстетичен, но мы прежде всего стремимся в сложившейся ситуации обезопасить Шарташский лесной парк от автомобилей, которые бессовестно заезжают в лесопарковую зону», — рассказал директор парка Артур Зиганшин в Facebook.

Все проезды обещают перекрыть уже к концу июля. Бетонные блоки и шлакбаумы будут стоять до тех пор, пока не завершится благоустройство парка. Сейчас там прокладывают первый этап вело-пешеходного маршрута. В 2021 году там должны появиться парковки.

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Фото: Артур Зиганшин

Директор парка в течение года боролся с автомобилистами, чтобы не нарушать статус особо охраняемой территории. Однако Свердловская прокуратура свела его усилия на нет: дороги все еще находятся в общем пользовании, поэтому ограничивать въезд нельзя. Зиганшин обратился к мэру Александру Высокинскому, чтобы тот поспособствовал изменению статуса. По его словам, это нужно сделать не только для концепции, но и безопасности отдыхающих. Сейчас процесс пошел.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, автомобиль, проезд, Шарташский лесопарк, Екатеринбург, Артур Зиганшин
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