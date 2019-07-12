«Это временно»: пути на Шарташ загородили бетонными блоками
14:38, 12 Июль 2019
Директор лесопарка Артур Зиганшин заявил, что перекрытия останутся до завершения благоустройства.
В Шарташском лесопарке продолжают закрывать для автомобилистов дороги, ведущие к озеру. На этот раз на всех въездах поставили бетонные блоки. «Конечно это временный способ, он не эстетичен, но мы прежде всего стремимся в сложившейся ситуации обезопасить Шарташский лесной парк от автомобилей, которые бессовестно заезжают в лесопарковую зону», — рассказал директор парка Артур Зиганшин в Facebook.
Все проезды обещают перекрыть уже к концу июля. Бетонные блоки и шлакбаумы будут стоять до тех пор, пока не завершится благоустройство парка. Сейчас там прокладывают первый этап вело-пешеходного маршрута. В 2021 году там должны появиться парковки.
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Фото: Артур Зиганшин
Директор парка в течение года боролся с автомобилистами, чтобы не нарушать статус особо охраняемой территории. Однако Свердловская прокуратура свела его усилия на нет: дороги все еще находятся в общем пользовании, поэтому ограничивать въезд нельзя. Зиганшин обратился к мэру Александру Высокинскому, чтобы тот поспособствовал изменению статуса. По его словам, это нужно сделать не только для концепции, но и безопасности отдыхающих. Сейчас процесс пошел.
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