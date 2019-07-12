Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Четвертый энергоблок БАЭС отключили из-за включения защиты генератора

16:41, 12 Июль 2019
start.jpg
Фото: ЕТВ
На электроснабджении региона снижение мощностей не отразится.

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС пришлось отключить после того, как сработали защитные системы. Мощности снижали в соответствии со штатным алгоритмом. В БАЭС сообщили, что ситуация не представляет никакой опасности и соответствует нулевой отметке по международной шкале INES. На электроснабжение в Свердловской области отключение энергоблока никак не повлияет: нагрузку перераспределили, а третий блок работает в штатном режиме.

«Радиационная обстановка в городе Заречном и зоне наблюдения соответствует режиму нормальной эксплуатации и находится на уровне естественного фона», — сообщили в БАЭС.

Четвертый энергоблок запустят после проверки.

Безумные истории Рене Мартена
Как Екатеринбург стал самым музыкальным городом, обогнав Москву и Питер, рассказывает Рене Мартен.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Четвертый энергоблок БАЭС отключили из-за включения защиты генератора »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Свердловская область , Белоярская АЭС, энергоблок
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов
Антон Шагин — актёр и поэт
12 июля в 19:30
С Антон Шагин
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.