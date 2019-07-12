Четвертый энергоблок БАЭС отключили из-за включения защиты генератора
16:41, 12 Июль 2019
На электроснабджении региона снижение мощностей не отразится.
Четвертый энергоблок Белоярской АЭС пришлось отключить после того, как сработали защитные системы. Мощности снижали в соответствии со штатным алгоритмом. В БАЭС сообщили, что ситуация не представляет никакой опасности и соответствует нулевой отметке по международной шкале INES. На электроснабжение в Свердловской области отключение энергоблока никак не повлияет: нагрузку перераспределили, а третий блок работает в штатном режиме.
«Радиационная обстановка в городе Заречном и зоне наблюдения соответствует режиму нормальной эксплуатации и находится на уровне естественного фона», — сообщили в БАЭС.
Четвертый энергоблок запустят после проверки.
Безумные истории Рене Мартена
Как Екатеринбург стал самым музыкальным городом, обогнав Москву и Питер, рассказывает Рене Мартен.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
Антон Шагин — актёр и поэт
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.