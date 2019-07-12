Четвертый энергоблок БАЭС отключили из-за включения защиты генератора

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС пришлось отключить после того, как сработали защитные системы. Мощности снижали в соответствии со штатным алгоритмом. В БАЭС сообщили, что ситуация не представляет никакой опасности и соответствует нулевой отметке по международной шкале INES. На электроснабжение в Свердловской области отключение энергоблока никак не повлияет: нагрузку перераспределили, а третий блок работает в штатном режиме.

«Радиационная обстановка в городе Заречном и зоне наблюдения соответствует режиму нормальной эксплуатации и находится на уровне естественного фона», — сообщили в БАЭС.



Четвертый энергоблок запустят после проверки.