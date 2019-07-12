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«Брезгливая ситуация»: Цуканов прокомментировал арест своего помощника

15:53, 12 Июль 2019
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Фото: kremlin.ru
Полпредство обещает содействие в расследовании дела о госизмене.

Полпред президента по УрФО Николай Цуканов впервые прокомментировал арест своего помощника Александра Воробьева, которого подозревают в госизмене. На совещании с депутатами Госдумы он заявил, что все работники ведомства шокированы произошедшим, но работа продолжается. Правоохранительным органом обещаю оказать содействие в расследовании дела.

«Тема, которая обсуждается в СМИ уже неделю — крайне неприятная и брезгливая ситуация, но оставим ее в компетенции правоохранительных органов», — цитирует Цуканова ЕАН.

Александра Воробьева задержали 4 июля в рамках уголовного дела о госизмене. При себе у него нашли паспорт гражданина Польши и звукозаписывающее устройство. Он проведет под стражей два месяца. Помощником полпреда Александр Воробьев был назначен в июле 2018 года, до этого он семь лет проработал в правительстве Калининградской области. Информацию об Александре Воробьеве уже удалили с официального портала полпредства. Информацию о его увольнении пока не подтверждают.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, арест, госизмена, полпред, полпредство, Екатеринбург, Николай Цуканов
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