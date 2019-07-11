Жители Эльмаша останутся без горячей воды из-за ремонта СУГРЭС

Среднеуральскую ГРЭС остановят с 12 по 25 июля , чтобы подготовить к новому отопительному сезону. От нее зависит горячее водоснабжение жителей Заречного микрорайона , Уралмаша и Сортировки. Специалисты « Т Плюс» и ЕТК планируют перераспределить нагрузки на магистральных сетях и увеличить мощность Гурзувской , Ново-Свердловской и Свердлловской котельных. Благодаря этому горячая вода должна сохраниться у большинства потребителей.



