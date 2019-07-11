Жители Эльмаша останутся без горячей воды из-за ремонта СУГРЭС
13:02, 11 Июль 2019
Город на две недели переведут на другие котельные.
Среднеуральскую ГРЭС остановят с 12 по 25 июля, чтобы подготовить к новому отопительному сезону. От нее зависит горячее водоснабжение жителей Заречного микрорайона, Уралмаша и Сортировки. Специалисты «Т Плюс» и ЕТК планируют перераспределить нагрузки на магистральных сетях и увеличить мощность Гурзувской, Ново-Свердловской и Свердлловской котельных. Благодаря этому горячая вода должна сохраниться у большинства потребителей.
Однако компенсировать подачу воды от Среднеуральской ГРЭС полностью не удастся, сообщили в пресс-службе ЕТК. Горячую воду будут отключать в домах на Фрезеровщиков, Шефской, Совхозной, Краснофлотцев, Старых Большевиков, Корепина, Замятина, Донской, Даниловской, Балаклавской, Таганской, Красных командиров, Ползунова, Войкова и Энтузиастов.
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