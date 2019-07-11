Выпускники из Екатеринбурга массово сдали ЕГЭ по математике и физике
10:54, 11 Июль 2019
Школьники попытают счастье на технических специальностях.
В Екатеринбурге подвели предварительные итоги ЕГЭ. Самыми популярными предметами в этом году стали профильная математика, которую сдавали 60% выпускников, обществознание (55%) и физика (22%). Начальник департамента образования Екатерина Сибирцева считает, что школьники выбирают такие предметы из-за большого количества бюджетных мест на технических специальностях. В этом сезоне екатеринбургские выпускники получили 52 стобалльных результата. Окончательные итоги ЕГЭ будут известны в августе.
В этом году свердловские школьники впервые сдавали ЕГЭ по китайскому языку. На экзамен заявились шесть выпускников из Екатеринбурга и один из Сысерти. Самым популярным иностранным языком для сдачи ЕГЭ остается английский язык. На втором месте — немецкий и французский. Испанский выбирают только 1-2 человека.
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