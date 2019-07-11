Выпускники из Екатеринбурга массово сдали ЕГЭ по математике и физике

В Екатеринбурге подвели предварительные итоги ЕГЭ. Самыми популярными предметами в этом году стали профильная математика , которую сдавали 60% выпускников , обществознание ( 55%) и физика ( 22%). Начальник департамента образования Екатерина Сибирцева считает , что школьники выбирают такие предметы из-за большого количества бюджетных мест на технических специальностях. В этом сезоне екатеринбургские выпускники получили 52 стобалльных результата. Окончательные итоги ЕГЭ будут известны в августе.



