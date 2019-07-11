В Екатеринбурге стартовал бунтарский фестиваль «Карт-бланш»
14:10, 11 Июль 2019
Первая несогласованная работа появилась в Кировском районе.
В Екатеринбурге стартовал фестиваль партизанского уличного искусства «Карт — бланш». Первую несогласованную работу разместили на трансформаторной будке по Боровой, 26. Команда «Рыжий и Длинный» нарисовала на стене театральные декорации в серых тонах.
Фестиваль «Карт-Бланш» проводят в Екатеринбурге уже второй раз. Адреса, где появятся работы, неизвестны, их не согласовывают с собственниками или администрацией (как это делают на «Стенограффии»). Организаторы хотят напомнить художникам, что значит творить по-настоящему, а не выставляться в галереях. В прошлом году в рамках фестиваля появились три топора на Азина, нога Акинфеева и перчатка «Урал».
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