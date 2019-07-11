В Екатеринбурге стартовал бунтарский фестиваль «Карт-бланш»

В Екатеринбурге стартовал фестиваль партизанского уличного искусства « Карт — бланш». Первую несогласованную работу разместили на трансформаторной будке по Боровой , 26. Команда « Рыжий и Длинный» нарисовала на стене театральные декорации в серых тонах.



