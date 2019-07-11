У екатеринбуржца забрали холодильник за долги

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Приставам пришлось забрать холодильник из торговой точки , которой владеет должник. Вместе с сотрудниками ФНС они сделали опись имущества и арестовали оборудование.





Уже на следующий день мужчина вернул все 125 тысяч рублей.

Екатеринбургский предприниматель задолжал налоговой 125 тысяч рублей. Даже несмотря на точто ему ограничили выезд из России и арестовали все счетамужчина ни в какую не хотел платитьрассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.