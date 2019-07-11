Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

У екатеринбуржца забрали холодильник за долги

10:09, 11 Июль 2019
img-20190703-wa0018.jpg
Фото: УФССП по Свердловской области
Бизнесмен не платил налоги.
Екатеринбургский предприниматель задолжал налоговой 125 тысяч рублей. Даже несмотря на то, что ему ограничили выезд из России и арестовали все счета, мужчина ни в какую не хотел платить, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Приставам пришлось забрать холодильник из торговой точки, которой владеет должник. Вместе с сотрудниками ФНС они сделали опись имущества и арестовали оборудование.

Уже на следующий день мужчина вернул все 125 тысяч рублей.
Самые красивые лица «Иннопрома»: власть, бизнес и любовь
ЕТВ рассказывает, кого жители Екатеринбурга могут встретить только четыре дня в году.
Авторы:
Марина Сухогузова
Что вы думаете о материале «У екатеринбуржца забрали холодильник за долги»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, УФССП по Свердловской области, долги, бизнес, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Гости Екатеринбурга
Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
От Светланы Зенковой
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов