У екатеринбуржца забрали холодильник за долги
10:09, 11 Июль 2019
Бизнесмен не платил налоги.
Екатеринбургский предприниматель задолжал налоговой 125 тысяч рублей. Даже несмотря на то, что ему ограничили выезд из России и арестовали все счета, мужчина ни в какую не хотел платить, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Приставам пришлось забрать холодильник из торговой точки, которой владеет должник. Вместе с сотрудниками ФНС они сделали опись имущества и арестовали оборудование.
Уже на следующий день мужчина вернул все 125 тысяч рублей.
Самые красивые лица «Иннопрома»: власть, бизнес и любовь
ЕТВ рассказывает, кого жители Екатеринбурга могут встретить только четыре дня в году.
Новое и интересное
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.
Гости Екатеринбурга
Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!