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Свердловчанин отсудил у мэрии 130 тысяч за падение дерева на машину

12:30, 11 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Администрация не смогла доказать, что участок обслуживала не она.

В 2018 году сухое дерево упало на автомобиль жителя Березовского. Эксперты оценили стоимость ремонта в 108 тысяч рублей. Мужчина решил, что в этой истории виновата администрация города и подал иск в Березовский суд, требуя взыскать материальный ущерб, а также 20 тысяч на судебные расходы и 3,5 тысячи на экспертизу, сообщили в пресс-службе свердловского областного суда. Все его требования удовлетворили.

Однако мэрия не считала себя ответственной за упавшее дерево, потому что обслуживанием занималось МКУ «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство», и подала апелляцию в областной суд. Коллегия с этим доводом не согласилась. Распоряжений о том, что этот участок закреплен за организацией, в администрации предоставить не смогли. Теперь мэрия должна выплатить мужчине 136 тысяч рублей.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Областной суд, администрация, дерево, Свердловская область , Екатеринбург
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