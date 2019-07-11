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Свердловчане отправили 200 посылок пострадавшим в Иркутской области

10:23, 11 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
Уральцы присылают в службу Красного креста шампуни и еду.
Свердловчане отправили 200 посылок с гуманитарной помощью пострадавшим от наводнения в Иркутской области весом около тонны. С 5 июля их бесплатно принимают во всех отделениях почтовой связи. Больше всего помогали жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска. Гуманитарную помощь собирали и в отдаленных районах — Кальи, Тыгише, Черемухово, сообщили в пресс-службе Почты России.

В Иркутскую область отправляли средства личной гигиены (шампуни, щетки, зубную пасту), а также нескоропортящиеся продукты. Посылки с гуманитарной помощью для жителей пострадавших районов продолжают принимать. В отправлении нужно указать адрес: Иркутское отделение Российского Красного Креста. Индекс 664005, Иркутская область, Иркутск, 2-я Железнодорожная улица, 9А. Также не забудьте подписать посылку «Гуманитарная помощь». Отследить доставку при желании можно в мобильном приложении Почты России.

Наводнение в Иркутской области, которое началось 25 июня, стало одним из самых сильных в истории региона. Число погибших возросло до 22 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Без жилья остались 3,5 тысячи семей. Вице-премьер Виталий Мутко оценил восстановление инфраструктуры региона в 18,5 миллиарда рублей.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , благотворительность, гуманитарная помощь
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