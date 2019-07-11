Свердловчане отправили 200 посылок пострадавшим в Иркутской области

Свердловчане отправили 200 посылок с гуманитарной помощью пострадавшим от наводнения в Иркутской области весом около тонны. С 5 июля их бесплатно принимают во всех отделениях почтовой связи. Больше всего помогали жители Екатеринбурга , Нижнего Тагила и Первоуральска. Гуманитарную помощь собирали и в отдаленных районах — Кальи , Тыгише , Черемухово , сообщили в пресс-службе Почты России.





В Иркутскую область отправляли средства личной гигиены ( шампуни , щетки , зубную пасту), а также нескоропортящиеся продукты. Посылки с гуманитарной помощью для жителей пострадавших районов продолжают принимать. В отправлении нужно указать адрес: Иркутское отделение Российского Красного Креста. Индекс 664005 , Иркутская область , Иркутск , 2-я Железнодорожная улица , 9А. Также не забудьте подписать посылку « Гуманитарная помощь». Отследить доставку при желании можно в мобильном приложении Почты России.



