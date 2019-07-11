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Спасатели одобрили только пять пляжей Свердловской области

18:21, 11 Июль 2019
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Фото: pixabay
Заодно публикуем правила, которые помогут избежать трагедии на воде.

Инспекция МЧС по маломерным судам признала безопасными только пять пляжей Свердловской области. Проверку прошли места со спасателями, телефонной связью и медицинским постом. Дно также должно быть проверено водолазами. Такие требования соблюдают на трех частных пляжах: «Кемпинг» на пруду в поселке Хрустальном, пляже санатория «Озеро Глухое» и базы отдыха «Сосновый бор» на Билимбаевском пруду. Также свидетельство есть у пляжа санатория «Гранатовая бухта» в Сысертском городском округе. Замечаний не было и на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске.

В МЧС сообщили, что с мая 2019 года на водоемах региона утонули 17 человек. Среди них пять детей. Спасатели советуют выбирать для купания только пляжи, где работают спасатели. Если такого поблизости нет, то найти место с твердым песчаным дном без резких спусков. Не стоит купаться одному и совершать далекие заплывы, также нырять в незнакомых местах — вы можете удариться о дно или затопленные бревна. Также опасно плавать на надувных матрасах — их может отнести течением или спуститься. Также не стоит баловаться в воде — хватать за ноги, притворяться тонущим или «топить» спутников. Если вы оказались в воде с сильным течением, то не пытайтесь плыть против него, иначе быстро потеряете силы. Следуйте за водой, продвигаясь к берегу.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, отдых, вода, безопасность, пляж, МЧС, Свердловская область , Екатеринбург
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