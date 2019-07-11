Сергей Карякин пожаловался на гонщиков-китайцев с «Шелкового пути»

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин успешно прошел пятый этап «Шелкового пути». Об этом он сообщил на странице в Instagram. «Мы финишировали первыми, привезли шесть минут второму месту. Нам повезло, мы с начала допа ехали за другой машиной в пыли, но на зоне дозаправки нас обогнало много машин. Соответственно, был большой запас по времени и весь оставшийся спецучасток мы ехали без пыли и не рисковали», — рассказал Карякин.

Екатеринбуржец добавил, что внешняя часть корда пострадала от камня — на колесе появилась грыжа. Но ее быстро заметили и вовремя поменяли колесо, поэтому не потеряли много времени.