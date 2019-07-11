Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Сергей Карякин пожаловался на гонщиков-китайцев с «Шелкового пути»

18:10, 11 Июль 2019
66951944_2292615047484975_6162527747563323392_n.jpg
Фото: Facebook Сергея Карякина
Екатеринбуржец успешно финишировал на пятом этапе соревнований.

Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин успешно прошел пятый этап «Шелкового пути». Об этом он сообщил на странице в Instagram. «Мы финишировали первыми, привезли шесть минут второму месту. Нам повезло, мы с начала допа ехали за другой машиной в пыли, но на зоне дозаправки нас обогнало много машин. Соответственно, был большой запас по времени и весь оставшийся спецучасток мы ехали без пыли и не рисковали», — рассказал Карякин.

Екатеринбуржец добавил, что внешняя часть корда пострадала от камня — на колесе появилась грыжа. Но ее быстро заметили и вовремя поменяли колесо, поэтому не потеряли много времени.

Самые красивые лица «Иннопрома»: власть, бизнес и любовь
ЕТВ рассказывает, кого жители Екатеринбурга могут встретить только четыре дня в году.

Также в интервью РИА Новости гонщик пожаловался на участников из Китая, которые не пропускали команду вперед на третьем и четвертом этапах и мешали ехать дальше, но объяснил, что не собирается говорить об этом организаторам.

Чернецкий потерял 15 позиций в рейтинге «Медиалогии» среди сенаторов
Экс-мэру Екатеринбурга было не угнаться за Валентиной Матвиенко, которая комментировала Голунова.

Позавчера и вчера все было ужасно, китайцы вели себя очень плохо и неуважительно по отношению к другим, это неспортивно, так в гонке делать нельзя. Хлебнули с ними горя.

Сергей Карякин
гонщик

Напомним, Сергей Карякин уверенно занимает первую строчку в зачете Т3 еще с третьего этапа. До этого гонщику не везло на «Шелковом пути». В первый день на 25 километре у машины Карякина стала пропадать мощность, поэтому добраться до финиша удалось благодаря другому экипажу — он дотащил автомобиль на лямке. На ралли «Дакар» у екатеринбуржца тоже возникали проблемы с машиной, поэтому он занял только десятое место.

Песков рассказал, зачем Путин вышел к толпе в Екатеринбурге
Президент получил от горожан записки и письма. 
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Сергей Карякин пожаловался на гонщиков-китайцев с «Шелкового пути»»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Свердловская область , китаец, Шелковый путь, гонщик, Екатеринбург, Сергей Карякин
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов
Гости Екатеринбурга
Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
От Светланы Зенковой
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.