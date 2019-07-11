Сергей Карякин пожаловался на гонщиков-китайцев с «Шелкового пути»
Екатеринбургский гонщик Сергей Карякин успешно прошел пятый этап «Шелкового пути». Об этом он сообщил на странице в Instagram. «Мы финишировали первыми, привезли шесть минут второму месту. Нам повезло, мы с начала допа ехали за другой машиной в пыли, но на зоне дозаправки нас обогнало много машин. Соответственно, был большой запас по времени и весь оставшийся спецучасток мы ехали без пыли и не рисковали», — рассказал Карякин.
Екатеринбуржец добавил, что внешняя часть корда пострадала от камня — на колесе появилась грыжа. Но ее быстро заметили и вовремя поменяли колесо, поэтому не потеряли много времени.
Также в интервью РИА Новости гонщик пожаловался на участников из Китая, которые не пропускали команду вперед на третьем и четвертом этапах и мешали ехать дальше, но объяснил, что не собирается говорить об этом организаторам.
Позавчера и вчера все было ужасно, китайцы вели себя очень плохо и неуважительно по отношению к другим, это неспортивно, так в гонке делать нельзя. Хлебнули с ними горя.
Напомним, Сергей Карякин уверенно занимает первую строчку в зачете Т3 еще с третьего этапа. До этого гонщику не везло на «Шелковом пути». В первый день на 25 километре у машины Карякина стала пропадать мощность, поэтому добраться до финиша удалось благодаря другому экипажу — он дотащил автомобиль на лямке. На ралли «Дакар» у екатеринбуржца тоже возникали проблемы с машиной, поэтому он занял только десятое место.