Полпредство по УрФО избавилось от арестованного помощника Цуканова

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Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Воробьева на два месяца 5 июля. При себе у него нашли записывающее устройство и паспорт гражданина Польши. За госизмену ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Воробьев был назначен помощником полпреда в июле 2018 года. С 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области , в эти года должность губернатора там занимал Николай Цуканов.

С официального сайта полпредства по УрФО исчезла информация об арестованном по подозрению в госизмене Александре Воробьеве. Теперь в числе помощников Николая Цуканова остались только Евгений Гурарий и Анна Ленская. Официально подтвердить информации об увольнении Александра Воробьева не удалось. Информацией об этом не располагает и пресс-секретарь президента Дмитрий Песковсообщает ТАСС.