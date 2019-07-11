Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

МЧС предупредила свердловчан о шквалистом ветре и грозах

18:48, 11 Июль 2019
storm-3041241_960_720.jpg
Фото: pixabay
Жителям региона советуют сидеть дома.

Грозы и ветер со скоростью до 20 метров в секунду обещают в Свердловской области завтра, 12 июля, сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС. Спасатели просят жителей региона соблюдать меры безопасности, смотреть за детьми и не выходить из дома, если нет необходимости.

Если вас все-таки застанет на улице сильный ветер, спрячьтесь в подземном переходе или в подъезде. Главное, не укрывайтесь от шквалистого ветра около стен домов, крыш, балконов, остановок, рекламных щитов и других предметах, которые могут на вас упасть. Туристам лучше отложить экспедицию, переждать непогоду в укрытии или в ближайшем населенном пункте. Если гроза застанет вас во время купания в реке, скорее выбирайтесь на берег.

Кроме того, не забывайте, что при ветреной погоде нужно быть максимально осторожными с огнем, не пользоваться в грозу мобильными телефонами и электроприборами. О происшествиях сообщайте по телефонам: 101 или 112.

Самые красивые лица «Иннопрома»: власть, бизнес и любовь
ЕТВ рассказывает, кого жители Екатеринбурга могут встретить только четыре дня в году.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «МЧС предупредила свердловчан о шквалистом ветре и грозах»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, ветер, МЧС, штормовое предупреждение, гроза, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов
Гости Екатеринбурга
Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
От Светланы Зенковой
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.