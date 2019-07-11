МЧС предупредила свердловчан о шквалистом ветре и грозах

Грозы и ветер со скоростью до 20 метров в секунду обещают в Свердловской области завтра, 12 июля, сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС. Спасатели просят жителей региона соблюдать меры безопасности, смотреть за детьми и не выходить из дома, если нет необходимости.

Если вас все-таки застанет на улице сильный ветер, спрячьтесь в подземном переходе или в подъезде. Главное, не укрывайтесь от шквалистого ветра около стен домов, крыш, балконов, остановок, рекламных щитов и других предметах, которые могут на вас упасть. Туристам лучше отложить экспедицию, переждать непогоду в укрытии или в ближайшем населенном пункте. Если гроза застанет вас во время купания в реке, скорее выбирайтесь на берег.

Кроме того, не забывайте, что при ветреной погоде нужно быть максимально осторожными с огнем, не пользоваться в грозу мобильными телефонами и электроприборами. О происшествиях сообщайте по телефонам: 101 или 112.