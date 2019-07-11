Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Куйвашев начал готовиться к Универсиаде после отъезда Путина

18:51, 11 Июль 2019
yvay.jpg
Фото: департамент информполити региона
Деньги на спортивные объекты будут искать в августе.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству ускорить подготовку к Универсиде -2023. К началу августа рабочая группа должна подготовить документы для создания дирекции по строительству объектов. Это нужно, чтобы получить федеральные деньги, сообщили в департаменте информполитики региона. Проект университетской деревни в Новокольцовском районе 9 июля представили президенту Владимиру Путину.

«Президент ознакомился с концепцией проведения Универсиады, той площадкой, которую мы предлагаем для размещения Деревни Универсиады, дал положительную оценку нашим наработкам», — напомнил Куйвашев участникам заседания.

На предложенной площадке в 600 гектаров планируют построить дворец водных видов спорта, крытый гребной канал, общежития, медицинский сектор и обустроить территорию для прогулок. Чтобы зрители смогли добраться туда, власти планируют запустить скоростной трамвай. Строительство объектов доверили группе «Синара», которая построила конгресс-холл и два раза реконструировала центральный стадион.

Самые красивые лица «Иннопрома»: власть, бизнес и любовь
ЕТВ рассказывает, кого жители Екатеринбурга могут встретить только четыре дня в году.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Куйвашев начал готовиться к Универсиаде после отъезда Путина »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, губернатор, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
Развлечения
Как Алтушкин стал лучшим промоутером, а Тимати впечатлил Роя Джонса
В Екатеринбурге прошла церемония открытия Всемирного боксерского форума со звездами, обиженным Александром Высокинским и довольным Евгением Куйвашевым.
Гости Екатеринбурга
Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
От Светланы Зенковой
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов