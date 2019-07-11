Куйвашев начал готовиться к Универсиаде после отъезда Путина

Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству ускорить подготовку к Универсиде -2023. К началу августа рабочая группа должна подготовить документы для создания дирекции по строительству объектов. Это нужно, чтобы получить федеральные деньги, сообщили в департаменте информполитики региона. Проект университетской деревни в Новокольцовском районе 9 июля представили президенту Владимиру Путину.

«Президент ознакомился с концепцией проведения Универсиады, той площадкой, которую мы предлагаем для размещения Деревни Универсиады, дал положительную оценку нашим наработкам», — напомнил Куйвашев участникам заседания.

На предложенной площадке в 600 гектаров планируют построить дворец водных видов спорта, крытый гребной канал, общежития, медицинский сектор и обустроить территорию для прогулок. Чтобы зрители смогли добраться туда, власти планируют запустить скоростной трамвай. Строительство объектов доверили группе «Синара», которая построила конгресс-холл и два раза реконструировала центральный стадион.

