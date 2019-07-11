Чернецкий потерял 15 позиций в рейтинге «Медиалогии» среди сенаторов
17:46, 11 Июль 2019
Экс-мэру Екатеринбурга было не угнаться за Валентиной Матвиенко, которая комментировала дело Голунова.
Сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий потерял 15 позиций в рейтинге «Медиалогии». Теперь он занимает только 43 место. В лидеры благодаря делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова выбилась спикер Валентина Матвиенко (она обсуждала его с генпрокурором Юрием Чайкой).
На втором месте благодаря комментариям с Парламентской ассамблеи Совета Европы занял председатель комиссии по информационной политике Алексей Пушков. Он рассказывал о решении украинского МИД восстановить в правах российскую делегацию и оценил слова бывшего канцлера ФРГ Герхарда о присоединении Крыма к России. Тройку замыкает глава комиссии по международным делам Константин Косачев, который комментировал конфликт с Грузией.
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