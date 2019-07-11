Чернецкий потерял 15 позиций в рейтинге «Медиалогии» среди сенаторов

Сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий потерял 15 позиций в рейтинге « Медиалогии». Теперь он занимает только 43 место. В лидеры благодаря делу журналиста « Медузы» Ивана Голунова выбилась спикер Валентина Матвиенко (она обсуждала его с генпрокурором Юрием Чайкой).



