Челябинская компания продолжит обновлять Шарташ за 219 миллионов

Благоустройством Шарташского лесопарка на втором этапе займется челябинская компания « Уникон-Урал Инжиниринг». Согласно документации , опубликованной на портале госзакупок , этот подрядчик снизил цену с 230 до 219 миллионов рублей. Благодаря этому он обошел компанию « УралДорТехнологии», которая выиграла тендер на первый этап благоустройства и уже начала прокладывать велодорожки.



