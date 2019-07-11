Челябинская компания продолжит обновлять Шарташ за 219 миллионов
09:38, 11 Июль 2019
Подрядчик, который начал работы на первом этапе, проиграл тендер.
Благоустройством Шарташского лесопарка на втором этапе займется челябинская компания «Уникон-Урал Инжиниринг». Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, этот подрядчик снизил цену с 230 до 219 миллионов рублей. Благодаря этому он обошел компанию «УралДорТехнологии», которая выиграла тендер на первый этап благоустройства и уже начала прокладывать велодорожки.
До конца 2020 года компания должна обустроить в парке две детские и семь спортивных площадок: для волейбола, баскетбола и мини-футбола. Также на Шарташе предусмотрены спортивные станции, площадки для маунтинбайка и аджилити (занятия с собаками), каменоломня и лодочная пристань. Также новый подрядчик должен будет продолжить тропу здоровья — 4,6 километра.
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