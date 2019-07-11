Бездомных собак вернут на улицы Екатеринбурга с чипом и биркой
11:57, 11 Июль 2019
Волонтеры просят помочь животным найти новый дом.
Екатеринбург перешел на новую систему работы с бездомными животными. С 11 июля на улицы города выпустят первую партию собак, которые месяц находились в пункте временного содержания. Если животные не проявляли агрессии, то их помещали на карантин: ставили прививки, стерилизовали, чипировали и закрепляли желтую бирку с номером на ухе. В пункте временного содержания животных сообщили, что новые методы позволили исключить отстрел собак и эвтаназию, но в ней есть и свои минусы:
«Среди них очень много собак, которые были когда-то домашними. Они очень ласковые и беззащитные! Они любят людей и хотят с ними общаться! Оказавшись на улице, эти ребята просто не поймут, как им дальше жить. Их снова ждет голод, болезни, опасности большого города и, конечно, безжалостные убийцы, зовущие себя мерзким словом — догхантеры!», — сообщили в фонде «Зоозащита».
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