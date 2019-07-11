Бездомных собак вернут на улицы Екатеринбурга с чипом и биркой

Екатеринбург перешел на новую систему работы с бездомными животными. С 11 июля на улицы города выпустят первую партию собак , которые месяц находились в пункте временного содержания. Если животные не проявляли агрессии , то их помещали на карантин: ставили прививки , стерилизовали , чипировали и закрепляли желтую бирку с номером на ухе. В пункте временного содержания животных сообщили , что новые методы позволили исключить отстрел собак и эвтаназию , но в ней есть и свои минусы:





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