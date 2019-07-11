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Бездомных собак вернут на улицы Екатеринбурга с чипом и биркой

11:57, 11 Июль 2019
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Бирка выглядит так
Фото: ЕТВ
Волонтеры просят помочь животным найти новый дом. 
Екатеринбург перешел на новую систему работы с бездомными животными. С 11 июля на улицы города выпустят первую партию собак, которые месяц находились в пункте временного содержания. Если животные не проявляли агрессии, то их помещали на карантин: ставили прививки, стерилизовали, чипировали и закрепляли желтую бирку с номером на ухе. В пункте временного содержания животных сообщили, что новые методы позволили исключить отстрел собак и эвтаназию, но в ней есть и свои минусы:

«Среди них очень много собак, которые были когда-то домашними. Они очень ласковые и беззащитные! Они любят людей и хотят с ними общаться! Оказавшись на улице, эти ребята просто не поймут, как им дальше жить. Их снова ждет голод, болезни, опасности большого города и, конечно, безжалостные убийцы, зовущие себя мерзким словом — догхантеры!», — сообщили в фонде «Зоозащита».
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ЕТВ рассказывает, кого жители Екатеринбурга могут встретить только четыре дня в году.
Содержать собак в ПКС и дальше волонтеры не могут из-за отсутствия ресурсов. Они призывают жителей Екатеринбурга воспользоваться возможностью и взять себе четвероногого друга.
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Совсем скоро Екатеринбург выйдет на новый уровень по работе с бездомными животными. Почти 10 долгих лет мы шли к ОСВ: сначала добились отмены отстрела собак, а теперь прекратилось и усыпление. Первые отловленные собаки, которым не грозит эвтаназия, начали поступать на Пункт содержания животных в июне. Все это время (больше месяца) они находились в карантине: были привиты, стерилизованы, чиппированы и каждой из них на ухе закрепили желтую бирку с номером. Уже с 11 июля их начнут выпускать на улицу. Тут, конечно, есть чему порадоваться, ведь среди них есть особи, которые абсолютно нормально живут без человека и могут позаботиться о пропитании и собственной безопасности. После выпуска эти собаки проживут на улице столько, сколько уготовила им судьба. Но, как всегда, есть и другая сторона - грустная и страшная. За этот месяц наши волонтеры познакомились со всеми новичками на ПКС и оказалось, что среди них очень много собак, которые были когда-то домашними. Они очень ласковые и беззащитные! Они любят людей и хотят с ними общаться! Они привыкли к постоянному кормлению из рук человека! Оказавшись на улице, эти ребята просто не поймут, как им дальше жить. Всего через два дня их снова ждет голод, болезни, опасности большого города и, конечно, безжалостные убийцы, зовущие себя мерзким словом - догхантеры! К сожалению, теперь волонтеры никак не могут продлить время содержания этих собак в стенах ПКС. У нас закончились все ресурсы: нет мест на передержках, нет финансов и катастрофически нет времени! Друзья! Остался всего 1день до первого выпуска. Сердце кровью обливается, когда понимаем, что скоро собаки попрощаются со своим приютом, хоть и временным, но которого многие из них так долго ждали и надеялись там получить защиту. Поэтому мы просим вас: - если у вас есть возможность взять собаку на временную передержку, пожалуйста, напишите нам. Пристраиваются абсолютно все собаки, но нужно время! Вы можете подарить им это время. - ну и, конечно, если вы или ваши друзья давно мечтали о собаке, то самое время прийти на ПКС и забрать друга домой! Так вы не только исполните свою мечту, но и спасете целую жизнь!

Публикация от Фонд «Зоозащита» (@zoozashita_ekb)

Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, собаки, бездомные животные, Свердловская область , Екатеринбург
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