В Свердловскую область нагрянут с проверкой дизельного топлива

Руководитель Роскачества Максим Протасов объявил о запуске с Росстандартом пилотного проекта по проверке дизельного топлива. «Мы уже проводили мониторинговые мероприятия в ряде регионов по 92 бензину. В отношении Свердловской области выбран именно дизель. Эти исследования начнутся в самое ближайшее время. Так как мы еще не смотрели на дизель, но знаем, что уровень нарушений в этой категории достаточно высокий, мы решили с подписанием соглашения и началом активной работы с Росстандартом провести пилот по дизелю в вашей замечательной области», — рассказал Протасов в интервью ЕТВ.

Какие санкции будут ждать тех, кто торгует некачественным топливом, глава Роскачества не уточнил. Но лучше избежать проблем с проверками, поэтому советуем не шаманить с дизелем.