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В Свердловскую область нагрянут с проверкой дизельного топлива

16:19, 10 Июль 2019
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Фото: pixabay
Роскачество и Росстандарт решили опробовать пилотный проект на Среднем Урале.

Руководитель Роскачества Максим Протасов объявил о запуске с Росстандартом пилотного проекта по проверке дизельного топлива. «Мы уже проводили мониторинговые мероприятия в ряде регионов по 92 бензину. В отношении Свердловской области выбран именно дизель. Эти исследования начнутся в самое ближайшее время. Так как мы еще не смотрели на дизель, но знаем, что уровень нарушений в этой категории достаточно высокий, мы решили с подписанием соглашения и началом активной работы с Росстандартом провести пилот по дизелю в вашей замечательной области», — рассказал Протасов в интервью ЕТВ.

Какие санкции будут ждать тех, кто торгует некачественным топливом, глава Роскачества не уточнил. Но лучше избежать проблем с проверками, поэтому советуем не шаманить с дизелем.

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Видео: ЕТВ

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, проверка, Росстандарт, Роскачество, топливо, дизель, Свердловская область , Екатеринбург
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