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В Екатеринбурге поймали грабителя кредитного центра

12:43, 10 Июль 2019
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Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Мужчина пришел в пункт микрозаймов и на отказ в выдаче денег начал угрожать сотруднице. В качестве трофея он забрал у женщины цепочку и серьги.

Полиция Екатеринбурга задержала грабителя центра микрозаймов на Щорса, 94/1. Мужчина пришел в пункт за деньгами, но ему отказали в кредите. Тогда он достал заточку и начал угрожать менеджеру, требуя у женщины деньги из кассы. В качестве трофея он также забрал с собой ее цепочку и серьги, которые успел сбыть на железнодорожном вокзале Екатеринбурга.

Как рассказали ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, полиция задержала подозреваемого, который освободился из тюрьмы две недели назад. Он нигде не работал, употреблял наркотики и искал деньги на проживание и дозу. Свою вину задержанный признал. За разбойное нападение ему грозит до десяти лет лишения свободы. Если вы тоже пострадали из-за мужчины на фотографии, звоните по телефонам: 356-42-05 или 02.

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Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, украшения, деньги, кредит, разбой, грабитель, Свердловская область , Екатеринбург
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