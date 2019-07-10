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В Екатеринбург вернулась серебряная чемпионка Универсиады-2019

08:54, 10 Июль 2019
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Фото: Андрей Перевалов
Евгения Селезнева завоевала медаль за синхронные прыжки в воду.

Накануне лайнер с чемпионкой на борту приземлился в «Кольцово». Домой вернулась Евгения Селезнева — серебряный призер Универсиады-2019 в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. На соревнованиях Женя и ее партнер Егор показали результат 287,4 балла, отстав от китайского дуэта всего на 13,98 балла.

«Мы сразу чувствовали, что уверенно идем, — заявила Евгения. — Мы не хотели упускать этот шанс. Он был наш единственный». О шансе на победу говорит так: «Золото взять могли, но не все зависит от нас».

Результат Евгении и Егора поражает тем, что у ребят практически не было времени подстроиться друг под друга. По словам спортсменки, у них была всего пара совместных тренировок перед Универсиадой. Еще до начала стартов тренер и отец Жени Анатолий Селезнев говорил: «Сложно подготовить пару по синхронным прыжкам в воду, а микст вдвойне сложней, ведь мужчины весят больше женщин. Дуэт Евгении Селезневой и Егора Лапина сложился буквально на сборах перед соревнованиями».

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Помимо Анатолия Анатольевича Евгению тренирует ее мама Лариса Селезнева. Она рассказала, что дочь занимается спортом больше двадцати лет. В бассейн родители привели ее в три года, а в пять дочка уже достигла первых серьезных результатов. «Начинали заниматься на Юности“, потом во Дворце Молодежи, — рассказала Лариса Николаевна. — В пять Женька уже выступала на спартакиаде России, на самой первой, и тогда она прошла в финал».

В аэропорту серебреную чемпионку встречали члены семьи, друзья, восторженные фанаты и представители министерства спорта. По возвращении в Екатеринбург Евгения выглядела загорелой и отдохнувшей, из-за чего у фанатов складывалось обманчивое впечатление ее легкой победы. Но только самые близкие знали, ценой каких усилий далась ей эта высота.

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Авторы:
Сергей Смирнов
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Теги:
Общество, серебро, победа, Универсиада, прыжки с трамплина, Свердловская область , Екатеринбург
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