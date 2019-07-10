В Екатеринбург вернулась серебряная чемпионка Универсиады-2019

Накануне лайнер с чемпионкой на борту приземлился в «Кольцово». Домой вернулась Евгения Селезнева — серебряный призер Универсиады-2019 в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. На соревнованиях Женя и ее партнер Егор показали результат 287,4 балла, отстав от китайского дуэта всего на 13,98 балла.

«Мы сразу чувствовали, что уверенно идем, — заявила Евгения. — Мы не хотели упускать этот шанс. Он был наш единственный». О шансе на победу говорит так: «Золото взять могли, но не все зависит от нас».

Результат Евгении и Егора поражает тем, что у ребят практически не было времени подстроиться друг под друга. По словам спортсменки, у них была всего пара совместных тренировок перед Универсиадой. Еще до начала стартов тренер и отец Жени Анатолий Селезнев говорил: «Сложно подготовить пару по синхронным прыжкам в воду, а микст вдвойне сложней, ведь мужчины весят больше женщин. Дуэт Евгении Селезневой и Егора Лапина сложился буквально на сборах перед соревнованиями».