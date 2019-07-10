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Уральский боец и защитник храма Штырков дисквалифицирован на два года

19:02, 10 Июль 2019
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Фото: пресс-служба Академии РМК
В решении USADA говорится, что в моче Штыркова были обнаружены следы анаболического стероида.

С заявлением о дисквалификации Ивана Штыркова выступила UFC — американская спортивная организация, с которой «уральский Халк» в марте 2019 года заключил контракт, а в июне расторг его. «У 31-летнего Штыркова были взяты две мочи — 27 марта и 3 апреля, которые были признаны нетипичными, — говорится в сообщении USADA (американское антидопинговое агентство). — После проведения дополнительного анализа лаборатория сообщила, что оба образца Штыркова оказались положительными на болденон и его метаболит».

Анаболический стероид, который был обнаружен в допинг-пробе президента Академии единоборств РМК Штыркова, запрещен для спортсменов UFC. Однако двухлетняя дисквалификация USADA не помешает выйти на ринг под эгидой японской организацией Rizin — с ней екатеринбургский боец подписал контракт неделю назад.

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«Промоушен знал о ситуации с Штырковым и его предстоящий бой пройдет в соответствии с графиком, независимо от решения USADA», — сообщает MMA Fighting.

Иван Штырков, заключив контракт с UFC, ни разу не вышел на ринг. Первый был отменен из-за плохого самочувствия бойца. А затем он сам расторг контракт после сообщения о положительной допинг-пробе. В начале июля «уральский Халк» начал сотрудничать с японской федерацией единоборств Rizin. Первый поединок запланирован 28 июля в Японии на Saitama Super Arena.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, допинг, Екатеринбург, РМК, Академия единоборств, единоборства, UFC, Иван Штырков
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