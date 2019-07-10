Уральский боец и защитник храма Штырков дисквалифицирован на два года

С заявлением о дисквалификации Ивана Штыркова выступила UFC — американская спортивная организация, с которой «уральский Халк» в марте 2019 года заключил контракт, а в июне расторг его. «У 31-летнего Штыркова были взяты две мочи — 27 марта и 3 апреля, которые были признаны нетипичными, — говорится в сообщении USADA (американское антидопинговое агентство). — После проведения дополнительного анализа лаборатория сообщила, что оба образца Штыркова оказались положительными на болденон и его метаболит».

Анаболический стероид, который был обнаружен в допинг-пробе президента Академии единоборств РМК Штыркова, запрещен для спортсменов UFC. Однако двухлетняя дисквалификация USADA не помешает выйти на ринг под эгидой японской организацией Rizin — с ней екатеринбургский боец подписал контракт неделю назад.