Уральцы смогут наблюдать полеты МКС по утрам

Кроме того, сегодня ночью Сатурн был на максимальном расстоянии от Земли — 1350 миллионов километров. Его можно было увидеть в южной части неба над горизонтом. Через пять дней, 15 и 16 июля рядом с Сатурном будет находиться Луна.