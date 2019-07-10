Уральцы смогут наблюдать полеты МКС по утрам
08:41, 10 Июль 2019
Начался второй период, наиболее благоприятный для поиска станций на небе. Первый был в мае.
Уральцы смогут наблюдать международные космические станции по утрам с 10 по 20 июля. Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев рассказал в своей группе «Вконтакте», что начался второй наиболее благоприятный период наблюдения МКС в 2019 году. Первый был в мае.
Магия Путина
Какие проблемы Екатеринбурга мог бы решить внезапный приезд президента России, перечисляет ЕТВ.
Практически все темное время каждый час и 36 минут станция пролетает над Уралом.
После 20 июля видимость сместится ближе к вечеру. Прилагаем таблицу полетов МКС:
Кроме того, сегодня ночью Сатурн был на максимальном расстоянии от Земли — 1350 миллионов километров. Его можно было увидеть в южной части неба над горизонтом. Через пять дней, 15 и 16 июля рядом с Сатурном будет находиться Луна.
Новое и интересное
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
Покорители Уральских гор: в гости к Старику
Городские истории
Пара проверенных ботинок, крепкий рюкзак, палатка и всего два дня, чтобы надышаться природой, погреться у костра и найти точку сборки.