Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Уральцы смогут наблюдать полеты МКС по утрам

08:41, 10 Июль 2019
night-photograph-2183637_960_720.jpg
Фото: pixabay
Начался второй период, наиболее благоприятный для поиска станций на небе. Первый был в мае.

Уральцы смогут наблюдать международные космические станции по утрам с 10 по 20 июля. Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев рассказал в своей группе «Вконтакте», что начался второй наиболее благоприятный период наблюдения МКС в 2019 году. Первый был в мае.

Магия Путина
Какие проблемы Екатеринбурга мог бы решить внезапный приезд президента России, перечисляет ЕТВ.

Практически все темное время каждый час и 36 минут станция пролетает над Уралом.

Владилен Санакоев
инженер учебной обсерватории УрФУ

После 20 июля видимость сместится ближе к вечеру. Прилагаем таблицу полетов МКС:

Кроме того, сегодня ночью Сатурн был на максимальном расстоянии от Земли — 1350 миллионов километров. Его можно было увидеть в южной части неба над горизонтом. Через пять дней, 15 и 16 июля рядом с Сатурном будет находиться Луна.

Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Уральцы смогут наблюдать полеты МКС по утрам»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, МКС, космос, Екатеринбург, Свердловская область , Урал , Владилен Санакоев
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Иван Бакаидов. Я говорю с помощью компьютера и выгляжу как пророк!
26 июля в 19:30
С Иван Бакаидов
Как спасти конструктивизм в Екатеринбурге
10 июля в 19:30
С Алексей Гинзбург
Покорители Уральских гор: в гости к Старику
Городские истории
Покорители Уральских гор: в гости к Старику
Пара проверенных ботинок, крепкий рюкзак, палатка и всего два дня, чтобы надышаться природой, погреться у костра и найти точку сборки.