«Уйдем за миллиард»: Высокинский приценился к проектированию метро
11:54, 10 Июль 2019
Вторую ветку обещают строить несмотря на изменение площадки под Универсиаду.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что вторую ветку метро с Запада на Восток будут строить несмотря на изменение площадки под Универсиаду. Спортивную деревню планировали строить на ВИЗе-правобережном, где, согласно проекту, и заканчивается вторая ветка. Однако президенту Владимиру Путину презентовали другую площадку Универсиады — спортивные объекты решили строить в Новокольцовском районе. Туда вместо метро планируют запустить скоростной трамвай.
«Метро мы не останавливаем. Считаю ВИЗ-правобережный одним из самых перспективных направлений. Ветка появится вне зависимости от Универсиады. Площадка будет развиваться, проведем инженерные сети», — сказал Александр Высокинский.
По словам мэра, изменение площадки все-таки отразится на метро. На проектирование станций потратят больше 250 миллионов, которые выделили из городского бюджета в этом году. «по проектированию мы уйдем за миллиард.» Просто придется привлечь и деньги из областного бюджета.
«Наша позиция, что нужно делать и ВИЗ и ЖБИ. Каменные палатки — растущий район города по населению. Нужно смотреть всю западную ветку», — сообщил мэр.
Сейчас городские власти проводят консультации по строительству метро с московскими специалистами. Мэр хочет сэкономить и прокладывать ветку с открытым котлованом. Но это в густонаселенном районе будет сделать проблематично. Впереди — геологические изыскания.
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