«Уйдем за миллиард»: Высокинский приценился к проектированию метро

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил , что вторую ветку метро с Запада на Восток будут строить несмотря на изменение площадки под Универсиаду. Спортивную деревню планировали строить на ВИЗе-правобережном , где , согласно проекту , и заканчивается вторая ветка. Однако президенту Владимиру Путину презентовали другую площадку Универсиады — спортивные объекты решили строить в Новокольцовском районе. Туда вместо метро планируют запустить скоростной трамвай.





« Метро мы не останавливаем. Считаю ВИЗ-правобережный одним из самых перспективных направлений. Ветка появится вне зависимости от Универсиады. Площадка будет развиваться , проведем инженерные сети», — сказал Александр Высокинский.





По словам мэра , изменение площадки все-таки отразится на метро. На проектирование станций потратят больше 250 миллионов , которые выделили из городского бюджета в этом году. « по проектированию мы уйдем за миллиард.» Просто придется привлечь и деньги из областного бюджета.





« Наша позиция , что нужно делать и ВИЗ и ЖБИ. Каменные палатки — растущий район города по населению. Нужно смотреть всю западную ветку», — сообщил мэр.







Сейчас городские власти проводят консультации по строительству метро с московскими специалистами. Мэр хочет сэкономить и прокладывать ветку с открытым котлованом. Но это в густонаселенном районе будет сделать проблематично. Впереди — геологические изыскания.