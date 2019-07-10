Шансонье Новиков выигрывает в суде у мэрии Екатеринбурга
Бард Александр Новиков обрадован решением по апелляции, которое принял 17 Арбитражный суд. «В вынесенном постановлении суда указано, что никаких оснований для процедуры банкротства в отношении меня НЕТ! Решение суда вступает в силу немедленно, с момента оглашения», — сообщил музыкант.
Администрация Екатеринбурга требовала уплаты долга в размере 1,3 миллиона рублей «за неосновательное обогащение». Бард отказывался платить, так как в исполнительных документах был указан ИНН тезки Александра Новикова. Поэтому музыканту не приходили извещения о судебном разбирательстве, он не смог представить необходимые доказательства и, соответственно, не знал о вынесенном судом первой инстанции (Арбитражный суд Свердловской области) решении. Но даже после того, как юристы администрации Екатеринбурга исправили ошибку, бард долг не признал, заявив, что не является истцом по делу.
17-й Арбитражный апелляционный суд 10 июля постановил «отменить определение Арбитражного суда Свердловской области полностью и разрешить вопрос по существу». Новиков посчитал, что на этом претензии мэрии Екатеринбурга в его адрес заканчиваются.
Но 22 июля барду вновь предстоит судебное разбирательство: администрация города требует признать Александра Новикова банкротом — он не платит за аренду земельного участка. Музыканту в здании на Малышева, 38, принадлежат помещения площадью 232 квадратных метра. Исход этого процесса зависит в том числе и от решения по апелляции.