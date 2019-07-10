Шансонье Новиков выигрывает в суде у мэрии Екатеринбурга

Бард Александр Новиков обрадован решением по апелляции, которое принял 17 Арбитражный суд. «В вынесенном постановлении суда указано, что никаких оснований для процедуры банкротства в отношении меня НЕТ! Решение суда вступает в силу немедленно, с момента оглашения», — сообщил музыкант.

Администрация Екатеринбурга требовала уплаты долга в размере 1,3 миллиона рублей «за неосновательное обогащение». Бард отказывался платить, так как в исполнительных документах был указан ИНН тезки Александра Новикова. Поэтому музыканту не приходили извещения о судебном разбирательстве, он не смог представить необходимые доказательства и, соответственно, не знал о вынесенном судом первой инстанции (Арбитражный суд Свердловской области) решении. Но даже после того, как юристы администрации Екатеринбурга исправили ошибку, бард долг не признал, заявив, что не является истцом по делу.