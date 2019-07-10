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Руслана Соколовского оштрафовали на 15 тысяч за плакат про Путина

15:01, 10 Июль 2019
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Фото: Руслан Соколовский, vk.com

Ранее ловец покемонов протестовал на Красной площади против закона о неуважении к власти.

Блогера Руслана Соколовского, который ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, оштрафовали на 15 тысяч рублей за плакат про Путина. Суд признал Соколовского виновным в том, что тот нарушил правила проведения публичного мероприятия. Блогер и его адвокат на заседании не присутствовали, пишет «МБХ Медиа».

Руслана Соколовского задержали на Красной площади 24 июня. Там он протестовал против закона о неуважении к власти. В руках блогера был плакат, оскорбляющий президента России Владимира Путина.

Напомним также, что в 2017 году суд дал Руслану Соколовскому три с половиной года условно за ловлю покемонов в Храме-на-Крови, признав виновным в оскорблении чувств верующих. Позже срок снизили до двух лет и трех месяцев. В мае 2019 года Соколовского освободили от наказания за экстремизм благодаря декриминализации 282 статьи УК РФ.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, ловец покемонов, Екатеринбург, штраф, закон, власть, протест, Красная площадь, Руслан Соколовский
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