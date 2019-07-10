Путин покормил малыша кексом во время чаепития в Екатеринбурге
09:25, 10 Июль 2019
Президент все-таки встретился с многодетной семьей Сыропятовых.
Президент Владимир Путин встретился в Екатеринбурге с многодетной семьей Сыропятовых. Месяц назад в Кремле глава государства вручил им орден «Родительская слава». Тогда родители восьми девочек и одного мальчика рассказали, что вынуждены ютиться в маленьком доме в Красноуфимске. После этого они получили просторное жилье в Верхней Пышме. О своем переезде Сыропятовы рассказали президенту за чашкой чая. В это время Владимир Путин кормил кексами младшего члена семьи — маленького Вову.
Владимир Путин посетил Екатеринбург 9 июля. За пару часов он успел выступить на саммите производства и индустриализации GMIS, посмотреть промышленную выставку «Иннопром» и пообщаться со студентами УрФУ. Перед отъездом президент вышел к толпе, которая ждала его возле университетского корпуса. Также главе государства представили проект деревни Универсиады, которая внезапно сменила дислокацию — теперь ее планируют строить в Новокольцовском районе.
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