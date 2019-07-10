Наследие Путина: что осталось после визита президента в УрФУ
11:28, 10 Июль 2019
Как площадка, где побывал президент, выглядит утром.
Жизнь УрФУ разделилась на до и после визита Владимира Путина. Теперь студенты, ступающие вверх по мраморным ступеням в корпусе на Ленина, 51, будут вспоминать, что здесь проходил сам президент. Совершенно другие ощущения. Но изменения в университете произошли не только внутренние, но и внешние. Перед визитом Владимира Путина на площадке положили новый асфальт, поставили клумбы и покрасили забор. И все это осталось наутро.
На время пребывания высокого гостя остановку «Оперный театр» временно перенесли на за перекресток, чем немного запутали прохожих. Сегодня, 10 июля, все вернулось на свои места. Также на время визита Путина перед Университетом перекрывали центральную аллею и освобождали парковку. Сегодня на площадке уже появились автомобили и кофемашина.
Магия Путина
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Президент после встречи со студентами остановил кортеж и вышел к толпе, которая ждала его почти четыре часа, пожал им руки и отправился в аэропорт. Кто-то даже увидел, как пресс-секретарь Дмитрий Песков идет по проспекту Ленина.
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