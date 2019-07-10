Наследие Путина: что осталось после визита президента в УрФУ

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На время пребывания высокого гостя остановку « Оперный театр» временно перенесли на за перекресток , чем немного запутали прохожих. Сегодня , 10 июля , все вернулось на свои места. Также на время визита Путина перед Университетом перекрывали центральную аллею и освобождали парковку. Сегодня на площадке уже появились автомобили и кофемашина.

Жизнь УрФУ разделилась на до и после визита Владимира Путина. Теперь студентыступающие вверх по мраморным ступеням в корпусе на Ленина51будут вспоминатьчто здесь проходил сам президент. Совершенно другие ощущения. Но изменения в университете произошли не только внутренниено и внешние. Перед визитом Владимира Путина на площадке положили новый асфальтпоставили клумбы и покрасили забор. И все это осталось наутро.