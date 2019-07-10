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На ремонт трассы Екатеринбург – Тюмень уйдет 100 миллионов

15:25, 10 Июль 2019
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Фото: ЕТВ
«Уралуправтодор» объявил аукцион на реконструкцию дороги. Ее должны завершить до 20 ноября 2020 года.

Трассу Р-351 Екатеринбург — Тюмень отремонтируют за 100 миллионов рублей. Речь идет об участке на километре 113+968 до 123+560. Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок. Заказчиком выступает ФКУ «Уралуправтодор».

После капитального ремонта расчетная скорость движения должна уменьшится со 120 до 100 километров в час, вместо двух полос движения будет четыре. Протяженность участка и ширину земляного полотна уточнят техническими решениями. Ширина проезжей части станет 7,0×2 вместо 6,8-11, обочины — 2,5 вместо 1,5-4,4 метра. Расчетная нагрузка останется прежней — 115 килоньютонов. Работы должны завершить до 20 ноября 2020 года.

Напомним, что до 1 августа на трассе Екатеринбург — Тюмень организовали реверсивное движение. Рабочие занимаются устройством слоев износа возле Богдановича — с 88 по 94 километр.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, ремонт дорог, трасса , Екатеринбург - Тюмень, Свердловская область , Екатеринбург
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