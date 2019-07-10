Мэрия Екатеринбурга судится за землю над станцией метро «Бажовская»

Замглавы Екатеринбурга Алексей Бирюлин сообщил , что проект третьей ветки метро придется заблокировать , если не удастся открыть станцию « Бажовская» на перекрестке 8 Марта и Большакова. Компания « Промавтосервис» арендовала участок за 11 миллионов рублей , но мэрия Екатеринбурга попыталась его расторгнуть.



