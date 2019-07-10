Мэрия Екатеринбурга судится за землю над станцией метро «Бажовская»
13:03, 10 Июль 2019
Администрация пытается доказать, что строить капитальный объект было нельзя.
Замглавы Екатеринбурга Алексей Бирюлин сообщил, что проект третьей ветки метро придется заблокировать, если не удастся открыть станцию «Бажовская» на перекрестке 8 Марта и Большакова. Компания «Промавтосервис» арендовала участок за 11 миллионов рублей, но мэрия Екатеринбурга попыталась его расторгнуть.
Суд первой инстанции признал действия администрации незаконными. Теперь в областном суде находятся два встречных иска: компания пытается отстоять права предпринимателей, а администрация — доказать, что капитальный объект там строить не разрешали, только парковку.
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Чтобы история не повторилась, сейчас проверяют все участки под будущие станции второй ветки метро. Самым сложным вице-мэр называет отрезок от площади 1905 года через Исеть. Актуализировать всю докуменацию должны в 2019 году.
Деньги на вторую ветку метро планировали получить параллельно с подготовкой к Универсиаде. Но площадка для спортивных объектов переместилась в Новокольцовский район, куда проложат только скоростной трамвай. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что проектирование станций продолжат несмотря на смену дислокации.
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