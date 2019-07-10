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Издательство Екатеринбурга собрало тексты про сквер под одной обложкой

13:43, 10 Июль 2019
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Рисунок Алексея Рыжкова попал на обложку книги
Фото: Алексей Рыжков
Журналистка ЕТВ Александра Аксенова попала в сборник вместе с Алексеем Сальниковым, Ярославой Пулинович, Всеволодом Емелиным, Евгением Касимовым и другими писателями и поэтами.

Екатеринбургское издательство «Кабинетный ученый» выпустило сборник «Онтология сквера». Составителем выступил писатель и поэт Роман Сенчин. Он собрал под одной обложкой стихотворения и пьесы уральских и не только авторов, которые посвятили свои сочинения протестам в сквере у Драмтеатра.

На обложке книги — рисунок художника Алексея Рыжкова. Посмотреть информацию о сборнике можно на сайте «Кабинетного ученого». Его планируют продавать в «Пиотровском». Если с магазином удастся договориться, «Онтология сквера» появится в Ельцин Центре уже на следующей неделе.

В книге можно найти стихотворения автора книги «Петровы в гриппе» Алексея Сальникова, драматургов Ярославы Пулинович и Евгения Касимова, члена Союза писателей СССР Юрия Бондарева, поэтов Ирины Домрачевой и Всеволода Емелина и еще 16 авторов. Среди них есть журналистка ЕТВ, поэтесса Александра Аксенова. Ее стихотворение «И хоть не на пятый…» мы публиковали ранее. Можете прочитать и послушать его еще раз:

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Видео: ЕТВ

Скверная история
В ночь на 14 мая забор в сквере у театра драмы разделил город. Не на защитников сквера и сторонников храма. И не на бойцов и хипстеров. А на тех, кто держится за прошлое и тех, кто верит в будущее. ЕТВ рассказывает историю противостояния.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Скверная история, книга, протесты, сквер у Драмтеатра, Свердловская область , Екатеринбург
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