Издательство Екатеринбурга собрало тексты про сквер под одной обложкой

Екатеринбургское издательство «Кабинетный ученый» выпустило сборник «Онтология сквера». Составителем выступил писатель и поэт Роман Сенчин. Он собрал под одной обложкой стихотворения и пьесы уральских и не только авторов, которые посвятили свои сочинения протестам в сквере у Драмтеатра.

На обложке книги — рисунок художника Алексея Рыжкова. Посмотреть информацию о сборнике можно на сайте «Кабинетного ученого». Его планируют продавать в «Пиотровском». Если с магазином удастся договориться, «Онтология сквера» появится в Ельцин Центре уже на следующей неделе.

В книге можно найти стихотворения автора книги «Петровы в гриппе» Алексея Сальникова, драматургов Ярославы Пулинович и Евгения Касимова, члена Союза писателей СССР Юрия Бондарева, поэтов Ирины Домрачевой и Всеволода Емелина и еще 16 авторов. Среди них есть журналистка ЕТВ, поэтесса Александра Аксенова. Ее стихотворение «И хоть не на пятый…» мы публиковали ранее. Можете прочитать и послушать его еще раз: