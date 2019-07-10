Екатеринбуржцам начали рассказывать об Универсиаде в центре города

Екатеринбуржцам начали рассказывать об Универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. На площади 1905 года возле памятника Ленину сидят ребята, которые спрашивают горожан, знают ли они что-то о летних студенческих играх, и раздают листовки. Такую бумажку получила и журналистка ЕТВ Александра Аксенова. На ней указаны даты церемонии открытия и закрытия Универсиады: 8 и 19 августа 2023 года.