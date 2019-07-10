Екатеринбуржцам начали рассказывать об Универсиаде в центре города
Екатеринбуржцам начали рассказывать об Универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. На площади 1905 года возле памятника Ленину сидят ребята, которые спрашивают горожан, знают ли они что-то о летних студенческих играх, и раздают листовки. Такую бумажку получила и журналистка ЕТВ Александра Аксенова. На ней указаны даты церемонии открытия и закрытия Универсиады: 8 и 19 августа 2023 года.
К соревнованиям Екатеринбург должен невероятно преобразиться. Накануне «Синара» представила президенту Владимиру Путину проект площадки в районе Новокольцовский. На территории в 600 гектаров компания предлагает построить дворец водных видов спорта, крытый гребной канал, общежития, медицинский сектор, а также облагородить для прогулок. Чтобы зрители смогли добраться туда, чиновники планируют запустить скоростной трамвай.