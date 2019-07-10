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Екатеринбуржцам начали рассказывать об Универсиаде в центре города

14:00, 10 Июль 2019
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Фото: пресс-служба департамента информполитики региона
Людям раздают листовки с датами открытия и закрытия студенческих игр.

Екатеринбуржцам начали рассказывать об Универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. На площади 1905 года возле памятника Ленину сидят ребята, которые спрашивают горожан, знают ли они что-то о летних студенческих играх, и раздают листовки. Такую бумажку получила и журналистка ЕТВ Александра Аксенова. На ней указаны даты церемонии открытия и закрытия Универсиады: 8 и 19 августа 2023 года.

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К соревнованиям Екатеринбург должен невероятно преобразиться. Накануне «Синара» представила президенту Владимиру Путину проект площадки в районе Новокольцовский. На территории в 600 гектаров компания предлагает построить дворец водных видов спорта, крытый гребной канал, общежития, медицинский сектор, а также облагородить для прогулок. Чтобы зрители смогли добраться туда, чиновники планируют запустить скоростной трамвай.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Универсиада 2023 года, соревнования, Универсиада
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