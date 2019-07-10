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Болельщики «Урала» похудели на полтонны

15:50, 10 Июль 2019
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Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Футбольный клуб подвел итоги оздоровительного конкурса и наградил победителей.

Футбольный клуб «Урал» подвел итоги конкурса, посвященного похудению и здоровому образу жизни. До финала дошли 92 человека, которые сбросили 489 килограммов. Во время марафона «Худеем за Урал» болельщиков сопровождал тренер по питанию, а футболисты записывали для участников видеоролики, в которых поддерживали их морально.

Третье место в конкурсе занял Алексей Чистяков. Он сбросил 14,7 килограмма. Серебро завоевала Ольга Кузьмина. Она избавилась от 11,4 килограмма. Абсолютным победителем из марафона вышел Иван Вагин. Мужчина похудел на 18,6 килограмма, сообщили ЕТВ в пресс-службе ФК «Упал». Участников расположили по процентному соотношению начального веса к итоговому.

Каждый из лидеров конкурса получил подарки, соответствующие их потере веса. Ивану заплатили 18,6 тысячи рублей, Ольге — 11,4 тысячи и Алексею — 14,7 тысячи рублей. На свой выигрыш футбольные болельщики купили абонементы на домашние матчи «Урала».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, похудение, болельщики, ФК "Урал", Свердловская область , Екатеринбург
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