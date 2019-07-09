В зоне прилета международных направлений Кольцово открылся Duty Free

Магазин беспошлинной торговли открылся в зоне прилета аэропорта Кольцово. Duty Free расположился между зонами выдачи багажа и таможенного контроля. Ранее лавки беспошлинной торговли были доступны только в зоне вылета. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления, новую точку Duty Free разместили для того, чтобы пассажиры могли купить домой сувениры или просто что-то необходимое.

Таможенники предупреждают, что в магазине одному совершеннолетнему продадут только три литра алкоголя. Также специалисты напоминают, что эти напитки будут суммироваться с теми, что вы привезли из-за границы. Чтобы не получить штраф, помните также, что одному взрослому разрешают провозить 200 сигарет, 50 сигар и 250 граммов табака.